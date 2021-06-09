美參院通過創新及競爭法　加強科技競爭力抗華

美國參議院周二(8日)下午表決通過一項促進美國工業及科技競爭力，以抗衡中國的重要法案。《美國創新及競爭法》(US Innovation and Competition Act)建議投放逾2,500億美元(約19,500億港元)在製造及科技業，以保持美國在世界的領導地位。由於民主與共和兩黨都認為應對來自中國的挑戰是當務之急，令法案得以過關。

法案針對半導體生產等多個美國落後於中國的科技範疇，半導體目前持續出現短缺問題，令美國車廠被迫減產。法案內包括，會撥出520億美元(約4,056億港元)增加美國本土半導體等零件的生產，亦會撥1,200億美元(約9,360億港元)作為國家科學基金會5年經費，用於人工智能、量子科學等優先領域的研發工作。法案也會撥款15億美元(約117億港元)提升美國的5G無線技術競爭力，也會有15億美元撥作展開「反制中共在全球作不良影響」的計劃，會要求國務院委任高級官員執行；還會撥出數十億美元設獎學金及其他計劃，以推動科學研究。

參議院民主黨領袖舒默在較早前表示，法案將成參議院其中一項最影響深遠的事情，是對美國能夠把握21世紀機會的信心宣言。誰在未來科技競爭中勝出，誰就是全球經濟領袖，對外交政策及國家安全都意義深遠。法案在參院過關後將交回眾議院審議，若也獲通過，將送交總統拜登簽署生效。