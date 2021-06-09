道指收跌30點　標指距離收市新高只差5點

市場繼續觀望通脹形勢，美國股市周二(8日)個別發展，道指收報34,599點，跌30點或0.09%；標指收報4,227點，升少於1點，距離收市紀錄高位(4,232點)只差5點；納指收報13,924點，升43點或0.31%。

雲服務公司Fastly出現故障，導致多個該公司支援的網頁癱瘓，包括Reddit和英國政府網站等，股價先跌收回升，收報56.2美元，升10.85%。

蘋果公司(Apple Inc.)好友、Wedbush分析員Dan Ives再次唱好Apple市值將上闖3萬億美元，可能是在12至18個月後。他看好該公司的軟件服務業務估值，將由現時約1萬億美元升至約1.5萬億美元。Apple股價收報126.74美元，升0.67%。

有報道指，晶片巨頭英偉達(Nvidia)已向中國競爭監管機構提出申請，希望對方同意集團收購英國晶片設計公司Arm，惟可能需時1年至1年半審批。英偉達股價收報698.28美元，跌0.92%。

網軍近期炒起多隻股份，亦引發期權交易急增。一些投資者藉此進行加碼押注，冀從GameStop(GME)和AMC等股價飆升的走勢中獲取更大回報。交易員上周斥116億美元買入AMC相關期權合約，金額較SPDR標普500交易所買賣基金(ETF)、追蹤納指的Invesco QQQ ETF和特斯拉(Tesla)的總和還多。一些較受歡迎的期權合約，正押注AMC將升至100美元或145美元。

GameStop股價收報300美元，升7.14%；AMC收報55.05美元，升0.09%。