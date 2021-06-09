陳錦興：中興通訊受惠5G建設

中興首季收入262億元，按年升22.1%，主要受惠營運商網絡業務錄雙位數增長，而政府、企業及消費者業務亦有顯著增長，期內毛利率升6個百分點至35.4%，主要受惠營運商網絡業務利潤改善。淨利22億元人民幣，按年增長179.7%，如撇除特殊收益，核心利按年升99.5%。整體上，中興季績符合預期，營運及盈利處復甦軌道。

內地5G網絡建設仍在發展，去年已開通5G基站累計超過70萬個；5G網絡在工業、交通、能源、醫療、教育、媒體等多個行業領域率先使用。今年預期建設5G基站達60萬個，相信中興在中標5G網絡設備方面，仍具備優勢，因此內地5G收入將繼續穩定增長。

雖然市場擔心中興在歐美、印度等的市場發展，但東盟、中東以至非洲等一帶一路沿線國家正積極建設5G網絡，中興的海外業務未必一面倒的弱勢。中興管理層訂出今年收入增長指引為15%，以首季情況，應可達到，而全年盈利回復長亦可以預期。現價預測市盈率約16倍，估值合理。建議21.6港元吸納，向上阻力位為26，止蝕可定於19.5元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)