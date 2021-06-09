道指跌30點　紐油升破70美元

●美匯指數報90.07；港匯見7.7596；離岸人民幣(CNH)跌至6.4007；美元兌日圓處109.48；歐元企1.2172，英鎊處1.4151。金價報1,893美元。布油報72.08美元，紐油見70.07美元。比特幣企3.3萬美元。道指期貨報升。

●美國4月貿赤按月縮8.2%至689億美元，期內出口升1.1%至2,050億美元，入口則降1.4%至2,739億美元。期內對華商品貿赤減少71億美元，至324億美元。

●美國電商巨擘亞馬遜(Amazon)表示，計劃對西班牙北部地區Aragon的新數據中心投資25億歐元。新數據中心將在2022年年中啟用。

●港股ADR指數收報28,763點，跌18點或0.06%。

●即月恒生指數夜期收報28,710點，升27點，低水71點，成交10,614張。

●中國兩家生鮮平台每日優鮮(Missfresh)及台叮咚買菜分別在美股周二(8日)收市後向美國證交會(SEC)遞交上市申請。

●紐約7月期油收報每桶70.05美元，升82美仙或1.18%，創自2018年10月以來收市新高；布蘭特8月期油收報每桶72.22美元，升73美仙或1.02%，創自2019年5月以來收市新高。

●紐約8月期金收報每安士1,894.7美元，跌0.2%。

●世界銀行將2021年的全球經濟增長(GDP)預測上調至5.6%，是自1940年以來的最強勁增長，主要原因是美國刺激經濟政策和中國經濟增長加快，但因疫苗接種不平均部分國家復甦或受阻。