美國智庫：拜登將降制裁門檻　料更多中企跌入黑名單

外媒報道，美國總統拜登日前簽署行政命令，將59家中國企業列入投資黑名單，理由是學軍方有關聯。美國法界和智庫分析指出，未來拜登政府制裁中企門檻將會更低，涉及到的中企會更多。

拜登的行政命令將華為、中芯國際、內地三大電信公司、中國航空工業集團、中國兵器工業集團等在內的59家中企列入黑名單，禁止美國民眾與名單上的公司進行交易。這項行政令將在美國時間8月2日生效。

前美國商務部官員、華府律師Kevin Wolf表示，未來拜登對中企制裁的範圍會更廣，而且門檻會更低，這麼做也更能承受法律的挑戰。華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)的高級顧問Bill Reinsch表示，當總統作出有關國家安全的決議時，法院通常不願意推翻總統的裁決。

拜登對《國防授權法》作了修訂，其後的命令取消了遭制裁對象與「中國政府直接關聯」這個表述，而是使用了更模糊的語言。有關注相關案件的律師指出，拜登對中企的制裁會尋求更堅實的法律基礎，未來中企對美國政府的制裁決定提出挑戰可能更困難，因為其法律基礎會比以前更強，而且列名的標準也會更廣泛。