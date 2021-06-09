陳樂怡：職業教育股可吼位收集

展望後市，人民幣升勢放慢，亞洲疫情升溫。大市交投未算活躍，科技股反彈過後再次回軟，港股於高位表現乏力，短線料跟隨外圍波動。不過，由於中資股已於年初提前調整，年初至今中港指數跑輸其他市場，目前估值較吸引，預期低位會見承接，支持位於28,500點。

個股推介方面，吉汽公布2021年5月銷量數據，總銷量為96,167輛，按年減少12%，主要是由於舊款車型銷售放緩，以及晶片供應短缺導致產量減少。然而，吉汽早前表示，有信心達到全年銷量目標，同時預計晶片短缺問題將於第三季開始緩和。另一方面，吉汽下半年將會推出包括純電動車在內的多款新車型號，初步市場反應良好，預計支持吉汽下半年銷售加速。建議投資者收集。目標價睇24元，止蝕價為20元。

凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)