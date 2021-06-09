陳樂怡：職業教育股可吼位收集
2021年06月09日 08:30
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A股下跌，港股周二高開低走，收報28,781點，微跌5點。國指跌18點至10,729點。科指跌61點至7,981點。大市成交為1,226億元。汽車股逆市做好，比亞迪股份(01211)升6.2%，為升幅最大藍籌。吉利汽車(00175)升1.4%。手機設備股下滑，舜宇光學(02382)走低3.8%，為表現最差藍籌。
職業教育法修訂草案初次提請全國人大常委會會議審議。草案提出，職業教育與普通教育具有同等重要地位。該草案着力解決職業教育領域突出問題，推動培養數以億計的高素質技術技能人才。中央早前點名要嚴管義務教育，教育股氣氛一度受創。然而，我們維持看好職業教育及高等教育，相對義務教育監管風險較少，而且受到官方支持，尤其在處理失業問題上可扮演重要角色。建議收集中教控股(00839)及東方教育(00667)。
近期亞洲疫情升溫，半導體出口國馬來西亞再次封城，台灣亦延長三級警戒措施，預期部分訂單需要轉移至內地廠商，內地半導體龍頭中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)將會受惠。其中華虹近期旗下90納米BCD工藝，在無錫12英吋生產線已實現規模量產，為內地少見，年內可大量增產的晶片廠，預期生產線投入營運後，使用率將急速填滿，利好收入及利潤增長。
展望後市，人民幣升勢放慢，亞洲疫情升溫。大市交投未算活躍，科技股反彈過後再次回軟，港股於高位表現乏力，短線料跟隨外圍波動。不過，由於中資股已於年初提前調整，年初至今中港指數跑輸其他市場，目前估值較吸引，預期低位會見承接，支持位於28,500點。
個股推介方面，吉汽公布2021年5月銷量數據，總銷量為96,167輛，按年減少12%，主要是由於舊款車型銷售放緩，以及晶片供應短缺導致產量減少。然而，吉汽早前表示，有信心達到全年銷量目標，同時預計晶片短缺問題將於第三季開始緩和。另一方面，吉汽下半年將會推出包括純電動車在內的多款新車型號，初步市場反應良好，預計支持吉汽下半年銷售加速。建議投資者收集。目標價睇24元，止蝕價為20元。
凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)