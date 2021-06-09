宏利投資管理：美國銀行業盈利提速增長

美國經濟自2020年初開始受到新冠肺炎疫情衝擊，當地銀行業前景亦因而受累，隨着每個季度過去，銀行業成功收復失地，並作好部署，以助帶動經濟復甦。美國上市銀行第一季業績表現，更優於美國銀行投資組合管理團隊的預期。根據分析，以下9個重點概述銀行業現況及為股票投資者帶來的啟示。

(1)整體業績穩健，前景改善。截至4月底，美國有97%已公布業績的銀行表現超越分析員估計，美國銀行業的整體環境仍然強勁。

(2)每股營運收益優於預期。第一季每股營運收益的增長，較去年第四季升11%，並較2020年第一季急升72%，因為當時正值疫情導致經濟出現最嚴重放緩。有關升幅主要源自信貸、開支效率和費用收入展現好轉趨勢。

(3)信貸標準穩健，不良資產和淨撇帳是銀行追蹤的兩類負面信貸標準，而兩者均在最近一季減少。這個利好因素再加上假設經濟在2021年及以後改善，促使銀行釋放於去年為應對負面信貸趨勢，而累積的部分特定貸款虧損儲備。假設美國疫苗接種計劃持續取得進展，以及經濟實現正常化，我們預期，銀行將在未來數個季度進一步釋放貸款虧損儲備。

(4)貸款增長相對溫和，鑑於美國國會批准的刺激經濟措施在季內出台，銀行業出現大量存款資金流入的情況。儘管借款人償還貸款，因而在短期內遏止貸款增長，但隨着新型肺炎疫情相關的防疫限制措施逐步撤銷，刺激措施有望帶動經濟增長。踏入2021年下半年，我們預期貸款需求將會上升，推動銀行收入加快增長。

(5)平均存款水平持續提升，該指標較去年增長24%。因此，銀行擁有剩餘流動資金，而且我們預期，存款定價將繼續呈下行趨勢。

(6)費用收入強勁，這類收入較去年同季增加19%，與按揭和資本市場相關的活動亦於季內再度暢旺。我們預期按揭金額將維持穩健。

(7)開支管理仍是關注重點，我們認為非利息開支已妥善受控。預期隨着科技投資推動改善，銀行業控制固定成本開支的前景將繼續保持正面。

(8)資本管理活動應會在2021年加快，為應對疫情，監管機構曾要求銀行暫停股份回購，但現時大部分銀行已恢復有關活動。美國聯儲局最近宣布，其對銀行股息和允許股份回購金額的臨時限制，將在2021年6月30日結束。

(9)併購活動在2021年顯著加速發展，隨着疫情緩和，各行業已恢復併購活動，在目前環境下，銀行更樂意進行盡職審查和執行交易，因此我們預期，併購活動將會陸續出現。併購是美國銀行業的一股長期趨勢，有利於提高效率和未來盈利。

美國銀行業的基本因素看來穩健，而且資本和流動性均處於歷史高水平。隨着經濟重啟，信貸基本因素遠優於一年前的預期。為評估主要銀行抵禦更多經濟衝擊的能力，監管機構已進行最新一輪壓力測試，有關結果理想，促使股份回購限制進一步放寬。我們認為這些發展足證銀行業的資本實力雄厚，而且信貸批核水平有所提升。此外，我們相信美國國會在3月份通過的最新刺激經濟方案應可為當地經濟提供更多支持，並降低信貸成本。鑑於上述趨勢持續發展，我們預期美國銀行業的盈利將在2021年加速增長。

宏利投資管理