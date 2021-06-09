中國5月份通脹1.3%低過預期　豬肉價格跌23%

中國國家統計局公布，5月份居民消費價格指數(CPI)按年升1.3%，預期升1.6%，前值升0.9%；按月跌0.2%。

從按月看，食品價格下降1.7%，降幅收窄0.7個百分點，影響CPI下降約0.31個百分點。食品中，生豬生產不斷恢復，豬肉供給持續增加，價格繼續下降11%；鮮菜和鮮果供應充足，價格分別下降5.6和2.7%；受供給減少、需求增加及飼料成本上漲等因素影響，淡水魚價格繼續上漲9.9%；受蛋雞存欄量下降、飼料成本上漲及氣溫升高產蛋率下降等因素影響，雞蛋價格上漲3.3%。

非食品價格按月上漲0.2%，漲幅與4月相同，影響CPI上漲約0.16個百分點。非食品中，因國際原油價格上漲，國內汽油和柴油價格分別上漲1.7和1.9%；受原材料價格上漲影響，電冰箱、電視機、台式計算機和住房裝潢材料等工業消費品價格均有上漲，漲幅在0.3至1.2%之間；夏裝新品上市，服裝價格上漲0.3%。

按年而言，食品價格由4月下降0.7%轉為上漲0.3%，影響CPI上漲約0.05個百分點。食品中，豬肉價格下降23.8%，降幅比4月擴大2.4個百分點；淡水魚價格上漲33.7%，漲幅擴大7.3個百分點；雞蛋和食用植物油價格分別上漲17.6和9.2%，漲幅均有擴大。

非食品價格按年上漲1.6%，漲幅比4月擴大0.3個百分點，影響CPI上漲約1.28個百分點。非食品中，交通通訊價格上漲5.5%，漲幅擴大0.6個百分點，其中飛機票、汽油和柴油價格分別上漲32.3、22和24.2%；教育文化娛樂和居住價格分別上漲1.5和0.7%，漲幅均有擴大。

而5月份工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升9%，預期升8.5%，前值升6.8%；按月升1.6%。生產資料價格按月上漲2.1%，按年升12%。

統計局城市司高級統計師董莉娟表示，5月份居民消費價格總體穩定；國際原油、鐵礦石、有色金屬等大宗商品價格大幅上漲，國內需求穩定恢復，中國工業品價格繼續上漲。