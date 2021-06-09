外媒引述機密資料大爆美國富豪冇繳稅　稅局及FBI正調查

外媒報道索羅斯曾有2、3年未繳稅。（Getty Images圖片）

對於美國媒體ProPublica使用國稅局稅務機密資料去揭露哪些美國超級富豪幾乎沒有繳納所得稅(income tax)。外電報道，美國官員周二(8日)指出，美國財政部已要求執法當局調查該報道內機密稅收數據的來源。白宮新聞秘書普薩基指出，未經授權揭露政府機密資訊實非法行為。

財政部發言人Lily Adams表示，此案件已交由聯邦調查局(FBI)、聯邦檢察官和兩個財政部內部監督機構調查，美國國稅局局長Charles Rettig亦證實目前正調查中。

ProPublica聲稱，有關數據反映美國稅制不公平，他們將這些數據列為機密，並透露接下來幾個月將陸續公告更多資料細節，如富豪如何避稅，以及如何利用灰色地帶規避稽查等。

ProPublica表示，取得美國數千名超級富豪的大量國稅局數據，資料涵蓋範圍超過15年。其中亞馬遜創辦人貝索斯在2007、2011年沒有繳納任何所得稅，美國電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克2018年也完全未繳稅，而「國際大鱷」索羅斯、綽號「華爾街之狼」的著名投資者艾肯亦曾有2、3年未繳稅。

其中ProPublica更將稅務資料與福布斯富豪榜數據合併發現，支持對富人增稅的「股神」巴菲特於2014至2018年首25名大富豪之中繳納最少稅的有錢人，此4年間巴菲特財富增加 243億美元，收入1.25億美元，繳稅2,370萬美元，真實稅率僅0.1%。

ProPublica又發現，2018年25位富豪的企業合計市值共1.1萬億美元，等同於美國1,430 萬普通階級薪資總和，而同年25位富豪應繳所得稅為19億美元，普通階級總共卻須繳稅 1,430億美元。