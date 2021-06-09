疫情拖累！惠譽：去年主權違約率破頂　違約料續增

惠譽評級表示，新冠肺炎大流行導致主權信用狀況減弱的背景下，主權發行人的違約率在2020年升至歷史新高。儘管今年降級壓力有所緩解，但評級表明了可能會出現更多的違約。

研究顯示，2020年有5個惠譽評級的主權國家違約，而對上一年僅有1個，因而使主權違約率從2019年的0.9%上升了逾3倍，達到4.2%。反觀2016年和2017年所錄得的高位均為1.8%。

惠譽評級表示，疫情影響下2020年調低了32個主權評級，大部分集中在大流行初期，即3月下旬至5月中旬；期內有兩次升級，但均發生在大流行前。2020年的降級與升級的比率為16:1，2019年的比率為0.8:1。相比之下，2009年全球金融危機後的比率為7:1，反映是次疫情對國家的評級影響比金融危機嚴重得多。

在2021年，惠譽下調了3個主權國家的評級，沒有上調。此外，該行已將2021年6個主權國家的評級展望從負面調整為穩定，將3個主權國家的評級展望從穩定調整為正面，而只有一個--科威特的展望為負面。

隨着新興市場主權國家對外借款增加，該行認為這可能導致進一步拖欠還款，而規模較小且評級較低的市場最容易受到美國債券收益率上升的影響。