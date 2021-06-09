美國強化四大供應鏈　擬斥1326億發展車用鋰電池

外媒報道，美國拜登政府周二(8日)宣布，將採取一系列措施，強化美國至關重要的供應鏈、擴大關鍵產品在國內的製造能力，並解決既有的缺失。

美國政府發布一份長達數百頁的報告，初步建議聚焦於對美國經濟具關鍵性影響的四大產品，即大容量鋰電池、稀土礦、半導體和稱為「活性藥物成分」(API)的原料藥。

在大容量鋰電池方面，美國能源部將發布一項10年計劃，在國內發展電動車鋰電池供應鏈。該主管機關的「先進科技車製造貸款計劃」將撥款170億美元(約1,326億港元)支持相關的新研發和製造計劃。

在稀土礦方面，美國內政部將領導一個特別工作小組，找出美國可以生產和加工關鍵礦物的地點。報告指出，針對手機、汽車和磁鐵使用的17種稀土金屬，美國將發展「永續生產、精煉和回收」能力，同時滿足高度的環保標準。

在半導體方面，美國正苦於晶片短缺問題，白宮表示將與民間單位合作，以提高供應鏈的透明度。半導體晶片供應短缺已經重創美國汽車製造業的生產。

最後在先進的藥物成分方面，美國衛服部將動用《國防生產法》授予的權力，撥款約6,000萬美元用於「開發新的平台技術，以提高美國的API生產能力」。

除了強化上述四大類產品供應的措施之外，美國政府亦發布其他數項較廣泛的舉措，包括將額外撥款1億美元用於培訓這些新項目所需的人力。此外，美國能源部將宣布新政策，要求獲得該主管機關研發資金者，必須在美國大量生產這些獲得資助的產品。

除了強化國內供應鏈的措施之外，拜登政府亦將採取新措施打擊「不公平的外貿手段」，稱這些做法破壞了全球供應鏈。其方法之一為設立由美國貿易代表署領軍的「貿易戰隊」，以確立美國可以採取的「單邊和多邊」執法行動，懲罰該國認定從事不公平貿易手段的國家。