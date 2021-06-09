【高盛推介】醫療科技股走勢各異 輪證攻略
2021年06月09日 11:27
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高盛(亞洲)有限責任公司：醫療科技股周三(9日)早段走勢各異，京東健康獲券商首次給予買入評級，股價急升逾6%，從周初的低位明顯反彈。反觀阿里健康則持續疲弱，股價周三早低見17.62港元的今年低位，是現時跌幅最大的藍籌股。
觀察輪證資金流向，過去5個交易日資金持續流入京東健康認購證，合共流入近400萬元，看好可留意京健購證(24921)，屬價外、高槓桿產品，是市場最高槓桿的認購證之一。
京健購證24921，行使價151.38元，2021年11月8日到期，實際槓桿6.3倍，市場最高槓桿的認購證之一。
里康牛證65272，收回價16元，行使價15.4元，換股比率50，槓桿比率6.3倍，低街貨遠牛。
里康牛證66960，收回價17元，行使價16.4元，換股比率50，槓桿比率9.7倍，高槓桿、貼價牛。
高盛醫療科技股精選：
京健購證24921，行使價151.38元，2021年11月8日到期，實際槓桿6.3倍。
里康牛證65272，收回價16元，行使價15.4元，換股比率50，槓桿比率6.3倍。
里康牛證66960，收回價17元，行使價16.4元，換股比率50，槓桿比率9.7倍。
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