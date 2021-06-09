經濟學家：中國三孩政策效果彰顯需時

PGIM保德信固定收益(PGIM Fixed Income)首席經濟學家、全球宏觀經濟研究主管Nathan Sheets表示，中國實施的三孩生育政策旨在解決內地兩大已顯現的經濟挑戰──人口老化以及增加消費以推動經濟增長。

Sheets稱，中國正面臨勞動力人口迅速老化，以及人口增長放緩的現實問題。國際上已有大量證據顯示，這種人口增長放緩狀況與總需求減弱、實質國內生產總值(GDP)增長放緩，以及整體經濟和金融表現疲軟有關。日本過去幾十年的經歷正體現了多種相關問題。

要令中國人口結構重拾增長趨勢，Sheets指顯然是一項艱巨任務，近期公布的三孩政策在應對人口挑戰問題上正好邁出了重要一步。但值得注意的是，即使該項政策奏效，其作用仍需要一段時間才能彰顯。還有一個實際的問題：到底有多少內地家庭會選擇生育更多孩子？

Sheets認為，中國的人口挑戰，與美國、歐洲和日本的情況大同小異。儘管許多新興市場及發展中國家的人口結構更佳，但未來數年，即使這些國家的人口增速亦將會出現一定程度的放緩。

支援家庭支出是政府短期及長期的另一個關鍵目標。Sheets稱，現實情況是養兒育女是一個昂貴的命題，出生率上升或會增加商品和服務消費──包括來自教育、食品、醫療、旅行以至娛樂等各方面。因此，政府放寬家庭規模的政策，與進一步建立消費型經濟的方針完全一致。

Sheets續稱，過去數十年，家庭消費一直是美國增長的重要推動力。美國亦偶爾面對由此而來的一些挑戰，例如低儲蓄率，美國由消費者主導的經濟特色亦令家庭獲得較更高水平的經濟福利。雖然發展消費信貸市場可以彌補政策的漏洞或不足，但同時亦需要仔細監察，以確保家庭負債在合理範圍之內。