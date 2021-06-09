港府歡迎IMF再次肯定香港國際金融中心地位

港府發表公告表示，歡迎國際貨幣基金組織(IMF)周三(9日)發表報告，再次肯定香港作為國際金融中心，具備穩健強韌的金融體系、有效的宏觀經濟及審慎政策，以及健全的規管及監管框架。

港府表示，IMF在報告中讚揚香港的宏觀經濟及審慎政策，為香港應對目前的經濟放緩情況和未來的衝擊提供重要緩衝。在龐大外匯儲備支持下，香港的聯繫匯率制度繼續為金融穩定帶來支持。香港具備健全的規管及監管政策框架支持金融業的發展，監察和監管系統性風險的體制架構亦行之有效。基金組織進行的嚴格壓力測試顯示，香港金融體系在極端嚴峻的情況下仍然維持穩健強韌。

報告肯定香港作為主要國際金融中心的地位，擁有世界上其中一個規模最大的金融業。香港銀行體系的資產相當於本地生產總值約9.5倍，並且是多間具全球系統重要性銀行的盈利及總資產的主要來源地。香港作為全球資產及財富管理中心，於2019年的管理資產額相當於本地生產總值的10倍，同時擁有全球最大股票交易所之一，市值達6.1萬億美元。香港的人壽保險業規模位居全球前列。香港也是亞洲區內最大的外匯掉期市場。

財政司司長陳茂波表示，政府歡迎基金組織再次肯定香港作為國際金融中心的地位。基金組織對香港金融體系的正面評價，明確肯定政府在穩健的政策、健全的制度框架和市場基礎建設支持下，為維護金融穩定作出的長期努力。政府會繼續鞏固核心範疇，充分發揮香港獨特的優勢，並開拓新的經濟增長領域，以確保香港長遠的競爭力和長期繁榮。

財經事務及庫務局局長許正宇感謝IMF對香港金融體系進行的公正和持平評估，再次確認香港的體系健全和穩定。他指，政府會與監管機構保持緊密合作，以維持穩健和具前瞻性的金融監管制度，並提升金融基建，以鞏固國際金融中心的地位。