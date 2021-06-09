【瑞通推介】比亞迪200元爭持　淡倉續有買盤

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場觀望美國周四(10日)公布的通脹數據，另拜登基建計劃談判受阻，道指隔晚收報34,599點，跌30點或0.1%。

恒指周二(8日)收報28,781點，跌5點，錄5連跌。周三(9日)早段繼續回軟，一度跌穿28,700點，其後跌幅收窄。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾2,300萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1,800萬元，反映投資者預期大市連跌多日後會見反彈。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

內媒報道，美團再收到整改要求，被要求下架一仙人民幣秒殺商品。美團周二走勢較其他大型科企落後，曾挫2.3%至293元，收跌1%於297元，連跌5個交易日。周三早段再跌約2%，下試290元水平暫見支持，失10天線。周二有近3億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，逾190萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾640萬元淨流出。

京東健康周一(7日)曾跌至97.65元的上市首日以來新低，周二早段曾反彈上101元之上，隨即沽盤再現，收市僅微升0.7%，報99元。股份去年12月上市，基石投資者禁售期剛完結。另京東健康近期與賽諾菲達成健康數碼生態戰略合作升級。京東健康周三早段反彈近8%，一度高見106.9元。上日其好倉有逾90萬元資金淨流入。

外媒引述消息人士指，蘋果公司(Apple Inc.)正與寧德時代及比亞迪股份就電動車項目的電池供應進行初步洽談，加上比亞迪5月份銷售數據不俗，汽車銷量按年升逾45%，帶動比亞迪周二最多飆6.9%，高見202.8元的近3個月高位，收市維持6.3%升幅，收201.6元，是表現最佳藍籌。比亞迪自5月中旬的138.4元低位開始快速回升，累漲45%，先後收復多條移動平均線，14日RSI進入超買水平。乘聯會周二公布數據顯示，5月新能源乘用車零售銷量按年增長1.77倍，廣義乘用車零售銷量則按年增1.1%，比亞迪周三早段先升後回，於200元關口爭持。周二分別有逾730萬元和逾850萬元淨流入其好倉和淡倉。

中國移動上日窄幅上落，平收於48.65元。中移是其中一間被美國「禁投」的中資公司，但回A步伐同時有加快迹象。中移周三早段繼續窄幅，於48至49元之間徘徊。逾80萬元在周二淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

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