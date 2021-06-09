調查：92%大中華區投資者擬將更多資金配置在ESG策略上

近年交易所買賣基金(ETF)受投資者歡迎，ETF託管人及管理人布朗兄弟哈里曼銀行(BBH)發布大中華ETF投資者調查，發現市場近期即使存在波動，但隨着數碼資產的持續發展和環境、社會及治理(ESG)ETF策略的不斷創新，大中華區投資者對ETF的興趣仍然持續增長，尤以主題型ETF及固定收益策略較受矚目。

調查發現，今年有意增加主題ETF配置的內地、香港及台灣投資者，分別有91、86和74%，反映主題型ETF獲青睞。另有86%的環球投資者計劃在2021年增加對內地股票和債券市場的投資。

另外，有92%大中華區投資者今年計劃將更多資金配置在ESG策略上。在未來5年內，53%的投資者預計將其投資組合中ESG相關ETF的佔比提升至最少11%，另有76%的受訪者計劃增加對固定收益ETF的投資。可見ESG及固定收益ETF愈受投資者歡迎。

該行指，2020年大中華區ETF市場規模達到2,700億美元，是具標誌性的一年。區內圍繞ETF資產組合結構性優勢的持續教育工作得到投資者的認同，加上地區監管機構和證券交易所發展ETF基礎設施，提升ETF的流動性以及為大中華區的投資者提供更多創新產品。

BBH亞洲高級副總裁兼ETF主管Chris Pigott表示，大中華區投資者對ETF的熱情持續升溫，ETF在投資組合中發揮更大作用，投資者自然會轉向更精細化的ETF類別，包括ESG、主動型、固定收益或主題型ETF，以捕捉投資機會或降低風險。

他續指，主題型ETF在大中華區取得成功，主要是投資者以這些產品用作投資工具，掌握全球經濟增長的大趨勢，預期市場將持續開發這類產品，以滿足投資者與日俱增的需求。

是次環球ETF投資者調查，訪問了382名全球ETF投資者的預期及偏好，其中146名受訪者來自大中華區，包括中國、香港及台灣。58%的受訪者為機構投資者，財務顧問佔20%，基金經理佔22%。另外，76%的受訪者管理超過1億美元的資產，56%的受訪者將其25%以上的投資配置於ETF。