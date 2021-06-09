【高盛推介】小米連日回調 資金持續流入認購證
2021年06月09日 12:10
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：有報道指小米集團正開始在外面招募團隊做手機晶片，相關消息可留意即時財經新聞。小米股價近日連日回調，周三(9日)下跌逾1%，自上周高於30.45元回落近10%。
股價回落吸引資金流入其認購證，從個股輪證資金流向可見，過去3個交易日均資金流入，合共約2,600萬元，是同期3大資金流入的個股認購證之一。
股價調整，投資者現時宜重新審視市場上的產品，貼價證可留意小米購證(13866)，屬中期貼價選擇，較成交活躍的輕微價外證槓桿更高；高槓桿選擇則可留意購小米購證(13873)，是中期輕微價外、低街貨證中槓桿最高，值得留意。相反，看淡小米可留意中長期沽證(14027)，是相近條款產品中槓桿最高。
小米購證13866，行使價30.93元，2021年9月2日到期，實際槓桿7.7倍，貼價、較活躍輕微價外證槓桿更高。
小米購證13873，行使價33.05元，2021年9月2日到期，實際槓桿8.9倍，行使價28至35元、中年期低街貨證中槓桿最高。
小米沽證14027，行使價23.95元，2021年11月22日到期，實際槓桿5.2倍，相近條款產品中槓桿最高。
小米牛證67660，收回價26元，行使價25.6元，換股比率50，槓桿比率11倍，高槓桿、貼價牛。
小米牛證67657，收回價24元，行使價23.6元，換股比率50，槓桿比率6.1倍，低街貨遠牛。
小米熊證67663，收回價32元，行使價32.4元，換股比率50，槓桿比率6.1倍，低街貨。
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