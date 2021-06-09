科技女股神：目前通脹風險被過分誇大

美國4月消費物價指數(CPI)按年急升4.2%，創2008年9月以來最大升幅，引發市場對通脹的憂慮，不過，有「科技女股神」之稱的伍德(Cathie Wood)大唱反調，指目前通脹風險被過分誇大，另預期她的Ark Investment的投資組合將在未來5年增長超過2倍。

木材價格已自5月7日的高位下滑近30%，銅價也在期內下跌近6%。伍德指出，木材價格及銅價的回落，顯示市場開始認知到通脹的風險被誇大。

事實上，自今年初以來，通脹擔憂為增長型股份帶來沉重壓力，促使投資者轉向能源及金融等受惠於物價上漲的價值股。以低市盈率及盈利增長預測企業所組成的羅素1000價值​指數，今年迄今已累升近18%，相比之下，與之相反的羅素1000增長指數升近7%。

伍德認為，現在對創新策略市場來說是個艱難時期。她採取了所謂的「機會主義」投資策略，選擇在標普500指數中表現不佳的特殊目的收購公司。不過，由於增長型股票放緩，伍德的Ark Investment旗下創新交易所買賣基金(ETF)表現亦停滯不前。

此外，市場今年對伍德投資組合的關注，在大很程度上已被受網民追捧的連鎖戲院AMC及視像遊戲零售商GameStop等股份所取代，由於散戶投資者在社交媒體網站吹捧有關股票，該些股份自今年1月以來已飆逾1,000%。