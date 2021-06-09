全球浪費食物嚴重違減排目標　植物性飲食勢興起

瑞信研究院發布《全球糧食體系：探索可持續發展解決方案》報告，指全球糧食總產量有3成以上被損耗和浪費，如要增強全球糧食體系的可持續性，勢必要轉向植物性飲食。

報告指出，目前有近7億人營養不良，而全球40%的成年人存在超重或肥胖問題。然而，營養不良並非全球糧食體系極待變革的唯一原因。糧食生產和消費已佔全球溫室氣體排放量的20%以上，以及佔世界淡水消費量的90%以上。

報告稱，如果不採取行動，未來幾十年內全球糧食體系給環境帶來的影響將顯著惡化。至2050年，全球人口將逼近百億大關，同時人類飲食結構亦會進一步改變，對不斷壯大的新興中產階層尤甚，與糧食相關的溫室氣體排放量將增加46%，農業用地需求料將增加49%。這與2050年實現全球淨零排放的環境目標背道而馳。

研究表明，植物性食物不僅溫室氣體排放強度較目前平均飲食低90%，還有望將成人過早死亡人數減少約1,100萬。動物蛋白替代產品具有巨大的發展潛力，估計至2050年，替代肉和乳製品市場規模將從目前的約140億美元，增加至1.4萬億美元。