調查：疫情提升網購習慣　Z世代將引領轉變

畢馬威中國、香港貨品編碼協會(GS1HongKong)及滙豐聯合進行調查顯示，大多數受訪消費者都期望從店內購物無縫過渡到網上購物，尤其以Z世代消費者為主，當中60%香港Z世代消費表示更喜歡非接觸式購物。而隨着消費者更接受由線上到線下(O2O)為主導的零售生態系統，企業需要致力讓網上體驗變得更方便、吸引和容易交易。

調查報告《零售新里程：大灣區全渠道發展展望》訪問了香港和內地九個大灣區城市的2,053名消費者和400名零售業高級管理人員。調查顯示，自疫情爆發以來，每兩名香港消費者中即有一名(50%)表示對網上購物的自在程度提升，在九個大灣區內地城市則有59%的受訪者作出相同回應，兩者相差不遠。值得注意的是，24%的香港消費者和23%的大灣區內地城市消費者表示，他們可以接受沒有實體零售店舖。

調查又發現，73%的受訪零售商正在一個或多個部門實施大灣區策略。43%的受訪零售商最常在銷售、市場推廣和傳訊部門實施相關策略，因為企業希望吸引中國內地市場的客戶。30%的受訪零售商正在制定大灣區有關付運、物流、營運或供應鏈管理計劃。

另外，絕大多數接受調查的消費者都期望從店內購物無縫過渡到網上購物。走在最前帶領着這些期望改變的是Z世代消費者，分別有73%和86%的受訪香港和大灣區內地城市Z世代消費者表示，希望能透過網上聊天系統快速得到有關貨品查詢的回應，並期望品牌使用人工智能等科技來幫助篩選新產品。他們還期望零售商提供AR功能幫助他們在網上購物(香港：61%，大灣區內地城市：82%)。研究亦顯示，Z世代消費者更喜歡非接觸式購物(香港：60%，大灣區內地城市：77%)。76%的受訪零售商表示已有針對Z世代消費者的策略。

雖然消費者的期望明確，但研究發現，零售商對消費者的O2O需求反應尚未夠快。研究顯示，顧客期望與零售商提供的服務之間存在很大差距，77%的香港受訪者和85%的內地城市受訪者表示，零售商需要在各渠道之間建立更好的聯繫，創造無縫的顧客旅程。當受訪的零售業高級管理人員被問到所屬企業是否正採取行動提升顧客體驗，僅39%零售商表示正着力整合其實體及網上商店，顯示零售商在實現O2O的主張和應對上明顯有落差。

另外，約2/3的消費者(香港：65%，大灣區內地城市：67%)表示，他們已變得更習慣使用電子支付方法。零售商正在採取措施來增強客戶體驗，有30%的受訪商戶表示，他們將優先考慮投資於科技，以便建立無縫的採購和交易流程。

隨着各零售商和品牌商開發更複雜的數碼渠道和部署新技術，招聘合適人才、提升員工技能和提供再培訓，將是零售商駕馭新常態和把握發展機遇的首要工作之一，以建立一支能夠應對未來發展的隊伍。調查發現，資訊科技與系統支援(38%)、數據分析(35%)及研發(31%)等被視為最需要人手的領域，而專才發展計劃以及大灣區人才交流將有助填補這個人才缺口。