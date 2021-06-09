傳G7峰會或出台措施　對抗中國一帶一路

7大工業國集團(G7)領導人峰會將於周五(11日)起，在英國康沃爾郡召開。日本共同社周二(8日)報道，G7基本決定屆時在會上，出台對抗中國一帶一路經濟帶構想的措施；並於下周日(13日)最後一天公布的聲明中，強調基於規則的透明及可持續基礎設施建設支援，旨在支持受新冠肺炎疫情影響的發展中國家恢復經濟。

日本政府周二(8日)發布消息指，首相菅義偉周四下午將從日本啟程赴英出席G7峰會，下周一下午回國。官房長官加藤勝信在記者會上表示，疫情對策、自由貿易和氣候變化等將成為峰會的重要議題，強調會積極為G7的討論作出貢獻。日美關係消息人士早前亦透露，日美兩國要求在峰會聲明中寫明台海和平穩定的重要性，並關注香港及新疆議題，將推進協調。

另外，白宮國家安全委員會印太事務協調官坎貝爾(Kurt Campbell)，周二出席美國智庫新美國安全中心的網上活動。他表示，美國會與日本、澳洲、新西蘭等合作，協助太平洋地區的島國，共同應對日益在該區增加戰略競爭的中國。他提到帛琉等5國早前宣布退出太平洋島國論壇，強調美國與這些國家有共同戰略利益，冀與上述國家商討，在漁業、海岸防衞和運送疫苗等問題上取得進展。

坎貝爾與美國國務卿布林肯意見相同，認為美國應協助台灣在防務上自強。他指出，毋須調整對台灣的框架，現時最重要的是確保台海穩定，若有變動可能會帶來不利影響。他又指，美方會履行承諾向台提供關鍵國防設備等維護和平與穩定，但台灣也應改革，增強威嚇能力。