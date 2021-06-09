內地打擊網絡賭博　加大對區塊鏈平台應用監測力度

中國國家網信辦組織召開2021年國家打擊治理跨境賭博網絡工作組專題會議，強調打擊治理跨境賭博工作正進入深入推進、攻堅克難的關鍵階段。會議要求，治亂象必須出重拳、下狠手，各成員單位和各網站平台要注重協同合作，始終保持高壓嚴打態勢，全力推動打擊治理工作取得更大成效。

會議提及，要強化精準打擊，矛頭對準境外賭博集團利用網絡對中國招賭吸賭行為，持續整治網上涉賭推廣鏈，集中整治網絡直播、短視頻、網絡閱讀、婚戀網站及貼吧社區等網站平台，暗中植入投放吸賭信息問題，嚴厲懲處為境外賭博提供有償推廣服務和傳播涉賭有害信息的網絡平台。

另要加強源頭治理，以技術鏈、推廣流為重點，加大對區塊鏈平台及衍生平台應用的監測力度，持續打擊為網絡賭博活動提供服務器託管、網絡雲存儲、通訊傳輸、VPN服務、CDN加速等服務的企業。

還要堅持標本兼治，不斷夯實屬地管理責任和網站平台主體責任，推動信息共享和資源整合，強化社會舉報監督，發動網民積極舉報涉賭有害信息和違法違規網站，積極引導互聯網企業加強行業自律，加強企業內部風險規範管理。

此外，要緊密協同合作，牢固樹立「一盤棋」思想，聚焦重點案件、重點線索，注重統籌境內境外、網上網下，強化協同配合和協調聯動，充分發揮部門優勢，積極調動各方力量，形成有效工作合力，堅決遏制跨境網絡賭博活動蔓延苗頭，為「十四五」順利開局營造良好的網絡氛圍和社會環境。