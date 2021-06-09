中國煤價漲不停　傳推出價格管制

外媒引述消息人士報道，中國正努力控制高居不下的能源成本，並考慮在今年夏季用電需求高峰前，對熱燃煤價格設定上限。

消息人士透露，中國目前其中一個想法是限制礦商的煤礦銷售價格。另一名知情人士說，位於陝西省主要煤礦產地榆林已在試行價格限制措施。

另一個想法是，在另一煤礦產區秦皇島上，實行每噸900或930元人民幣(下同)的基準價格限制，藉此影響內地其他煤礦市場。在這種情況下，發電廠便不能以當局規定的價格上限購買煤礦。知情人士表示，目前秦皇島港口已有部分電廠試行此規則。

5月19日，秦皇島煤礦價格創下每噸962元的新高，自此之後煤礦價格稍微回落至每噸865元，但仍遠高於每噸547元的歷史平均價格。此前中國為避免成本上漲引發通膨並損害國內經濟，採取更進一步抑制大宗商品價格上漲措施。

由於疫情過後經濟快速復甦、內地礦廠發生事故後產量縮減，以及進口管制等因素下，內地煤礦市場價格今年大幅上漲。

近年來中國一直試圖將煤礦價格保持在每噸500至570元的綠色區域間，若煤礦價格一旦超過600元，便會立刻干預。但中國目前市場已遠遠超乎該價格水平，因此當局可能認為有必要設置一個更穩固的價格上限，即便價格更高。

中國煤礦供應由國有企業主導，這回若立下價格控制的先例，可能令其他依賴進口大宗商品市場與私人企業感到不安，尤其當局正全面關注今年銅礦、鐵礦與玉米等價格創紀錄的商品上漲行情。