【產經直播】港股缺水難有方向？
2021年06月09日 16:17
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港股6連跌，恒指周三(9日)低開10點後反覆下跌，最終收報28,742點，跌38點，成交僅1,163億元；市場靜待明天(10日)美國CPI數據，以及下周美國聯儲局議息結果，在入市氣氛審慎下，港股短期難有方向？
國際油價向上突破每桶70美元，帶挈三桶油炒上，當中中海油(00883)更升近3%，惟油價容易受政治因素影響，想追入都要審慎？
中國飛鶴(06186)董事長指注射疫苗影響懷孕，預計奶粉銷量在未來一兩年會出現斷崖式下跌，其後公司表示將回購最多15.6億元股份，股價今日(9日)直插250天線後回穩；相反蒙牛乳業(02319)卻大升，內需股點揀好？
物管股板塊跑出，新晉藍籌碧桂園服務(06098)一度升近3%，連二線物管股都受帶動炒上，板塊前景可以睇高一線？
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