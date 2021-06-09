【產經直播】港股缺水難有方向？

港股6連跌，恒指周三(9日)低開10點後反覆下跌，最終收報28,742點，跌38點，成交僅1,163億元；市場靜待明天(10日)美國CPI數據，以及下周美國聯儲局議息結果，在入市氣氛審慎下，港股短期難有方向？

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