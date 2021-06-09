美匯偏軟 道期牛皮
2021年06月09日 16:22
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美匯指數報90.03；港匯見7.7592；離岸人民幣(CNH)報6.3913；美元兌日圓報109.39；歐元企1.2188，英鎊處1.4186。金價報1,892美元。布油報72.51美元，紐油報70.34美元。道指期貨升1點。
●市後關注點
-22:00 加拿大央行議息
●港股缺乏方向，恒生指數收報28,742點，跌38點或0.13%，連跌第6日。主板成交1,163億港元。https://bit.ly/2T7zxG2
—傳美團今年增聘6萬人，主打物流及社區團購等業務。
●滬綜指全日升11點，煤炭股受捧。https://bit.ly/3zaNIdX
-A股上月漲近半成，新增投資者反連降兩月。
●疫情拖累！惠譽：去年主權違約率創新高，料繼續惡化。
●投資名宿韋恩：美股將重拾升勢，暫無意沾手比特幣。
●三星電子押注歐洲市場，拓展5G網絡設備業務。
●全球半導體今年產值料4.1萬億元，按年增近兩成。
●PGIM保德信：中國三孩政策效果待彰顯，支援家庭支出為關鍵目標。
●調查：92%大中華區投資者擬將更多資金配置在ESG策略上。
●澳洲央行看好經濟增長，刺激措施續帶來非常寬鬆貨幣環境。
●南韓首季GDP修正為按季增長1.7%，5月失業率升至3.8%。
●成真了！薩爾瓦多成為首個採用比特幣做法定貨幣國家。
●全球浪費食物嚴重違減排目標，植物性飲食勢興起。
●薩爾瓦多成為首個採用比特幣做法定貨幣國家。
●中國經濟：
-中國5月份通脹1.3%低過預期，豬肉價格跌23%。
-內地5月豬價下跌，豬肉股升跌不一。
-商務部：料全年外貿增速呈前高後低。
-內地打擊網絡賭博，加大對區塊鏈平台應用監測力度。
-中國煤價漲不停，傳推出價格管制。
-傳內地計劃改變存款利率定價方式。
●傳小米重組團隊，擬製造手機晶片。
●港府歡迎IMF再次肯定香港國際金融中心地位。
●財經事務及庫務局不反對提高主板上市門檻，惟調幅待議。
●調查：疫情提升網購習慣，Z世代將引領轉變。
●調查：港人減少買奢侈品支出比率升至28%。