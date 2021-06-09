美國人不務正業？有工冇人做 原來係去炒呢樣嘢…

美國5月非農就業數據遠不如預期，令市場感到意外。有分析指，疫下兒童缺乏照料故家長無法上班工作是其中一個因素，惟美國最大求職網站CareerBuilder執行長Irina Novoselsky卻說出另一個有工無人做的原因，就係「很多美國人現在都在家炒幣賺外快，不再想找全職的工作了」！

美國上周公布非農就業數據，就業人口僅增加55.9萬，遜市場預期的67.5萬人；5月失業率則降至5.8%，意味儘管就業人口較前值升溫，然仍未達市場預期，勞動力市場短缺問題依舊相當嚴重。

外媒引述Novoselsky指出，根據虛擬貨幣市場情況來看，許多人都在炒幣賺外快，不願回到全職工作崗位。求職網站CareerBuilde上對員工的需求創下歷史新高，僱主不僅開出更高的薪資，且相較以為也願意從頭培訓想要轉行的求職者，如今有88%的僱主更看重求職者的軟技能，並願意提供工作培育訓練。相比之下，兩年前有高達62%的僱主不願意招聘不具備任何技能的求職者。

除了美國人熱炒虛擬貨幣和股票之外，許多學校仍未恢復到全天制到校上課，令不少家長難再投入勞動市場，以及部分快退休的美國人不再投入就業市場，也是有工無人做的原因。