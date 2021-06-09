人行《銀行業金融機構綠色金融評價方案》7月起施行

中國人民銀行印發《銀行業金融機構綠色金融評價方案》通知，自7月1日起施行，評價工作每季度開展一次。第二季度和第四季度評價結束後，人民銀行分支機構須報送半年及全年評價結果及評價情況說明。方案鼓勵銀行業金融機構積極拓展綠色金融業務，綠色金融評價結果納入人行金融機構評級等人行政策和審慎管理工具。

當前納入評價範圍的綠色金融業務，包括境內綠色貸款和境內綠色債券。綠色金融評價指標包括定量和定性兩類，其中定量指標權重80%，定性指標權重20%。

方案稱，綠色金融評價是指人行及其分支機構對銀行業金融機構綠色金融業務開展情況進行綜合評價，並依據評價結果對銀行業金融機構實行激勵約束的制度安排。而綠色金融業務包括但不限於綠色貸款、綠色證券、綠色股權投資、綠色租賃、綠色信託、綠色理財等。