麥樸思警惕央行行動　比特幣亂象是混亂造成

有「新興市場之父」之稱的Mobius Capital Partners創辦人麥樸思(Mark Mobius)表示，必須「非常謹慎地」關注市場波動和央行的下一步行動。

他指出，由於各國央行縮減貨幣供應而導致的貨幣供應的任何縮減，對市場都是非常不利的，因為市場正處於一個非常不確定的時期。

不過，麥樸思同時認為，如果各國央行不過早停止資產購買計劃，市場仍有可能走高，在大量資金投入的情況下，市場沒有理由不能走高，不僅美國市場，而且新興市場的漲幅實際上超過了標指。除非貨幣供應大幅回落，否則這種情況會持續下去。

另外，麥樸思提到，投資者的冒險行為和市場波動是由於混亂造成的，尤其是比特幣等資產的「瘋狂走勢」。他解釋很多人手裏有現金，他們想做一些事情，並對比特幣非常有信心，但但看到它的走勢卻讓人感到困惑。

麥樸思形容這有一個有趣的情況，因為很多錢在他們的口袋裏，但同時也有很多困惑和迷失，所以認為這是驅動這些瘋狂的市場走勢的因素。

他繼續稱，市場將看到很多這種不尋常的走勢，其中一些是合理的，但很多是不合理的，實際上也不符合邏輯，「所以說到底，我們處於一個非常非常不確定的局面……」。