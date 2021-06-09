近年入市業主「無肉食」　碧湖花園易手僅升值39萬

市場部分近年高位入市的業主，持貨滿3年辣招鬆綁沽貨「無肉食」，粉嶺碧湖花園三房3年僅升值39萬元或約6.5%，扣除使費料原業主僅微賺離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島20座中層G室，實用面積約618方呎，三房連套房間隔，原開價1,180萬元，議價後以1,168萬元成交，實用呎價約為18,899元。此外，該盤19座高層D室，實用面積約584方呎，兩房連套房間隔，減價30萬元，以1,000萬元易手，呎價約17,123元。

●西半山樂信臺1座低層E室，實用面積約762方呎，三房連套房間隔，減價約42萬元，以1,698萬元成交，呎價約22,283元。原業主於2000年12月以約432.3萬元購入物業，是次轉售帳面獲利約1,265.7萬元，升值2.93倍。

●灣仔星域軒1座中層D室，實用面積約807方呎，兩房連套房間隔，外望可享山景，成交月租約5.3萬元，呎租約65.7元。現時屋苑有約15個租盤，入場價由月租3.8萬元起。

●跑馬地名仕花園頂層單位，實用面積約524方呎，兩房間隔，新近以1,368萬元沽出，實用呎價約26,107元。據悉，原業主於2006年9月以約496萬元購入單位，持貨約14年帳面獲利約872萬元，物業升值約1.8倍。

●鰂魚涌太古城本月已錄13宗買賣，屋苑金山閣低層C室，實用面積約582方呎，兩房間隔，議價後以1,155萬元成交，實用呎價約19,845元。

●鰂魚涌康怡花園E座中層13室，實用面積約596方呎，三房間隔，望東南山景，近日以1,000萬元沽出，實用呎價約16,779元。原業主早於1986年7月以約44.03萬元入市，持貨約35年帳面獲利約995.97萬元，升值約22倍。

●小西灣藍灣半島5座高層C室，實用面積605方呎，三房連套房間隔，以1,145萬易手，實用呎價18,926元。原業主於2001年以376萬元買入單位，持貨20年帳面獲利769萬元，單位升值逾2倍。

－－－－－－

九龍區

●將軍澳居屋寶盈花園2座高層J室，實用面積約427方呎，兩房間隔，4月放盤開價530萬元，僅象徵式減1萬元，獲區外綠表買家以529萬元未補價第二市場價承接，實用呎價約12,390元。

●旺角居屋富榮花園2座高層E室，實用面積431方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價520萬元，實用呎價約12,065元。

●長沙灣喜薈1座頂層單位，實用面積507平方呎，兩房間隔，開價940萬元，減至920萬元成交，實用呎價18,146元。原業主於2015年7月以708萬元一手入市，持貨近6年帳面獲利212萬元，升值約3成。

●長沙灣宇晴軒1座中層D室，實用面積451方呎，兩房間隔，以約845萬元放盤，7天後即吸引外區客洽詢，議價後減價約30萬元，以約815萬元成交，實用呎價約18,071元。

－－－－－－

新界區

●馬鞍山天宇海5B座低層D室，實用面積約736方呎，三房間隔，放盤1星期，以1,100萬元零議價易手，實用呎價約14,946元。原業主於2010年10月購入上址，當時作價537萬元，持貨至今帳面獲利563萬元，升值近1.1倍。

●馬鞍山嵐岸嵐岸3座高層D室，實用面積約523方呎，兩房間隔，開價約830萬元，議價後以818萬元易手，實用呎價約15,641元，屬近期高價成交。

●沙田居屋愉翠苑O座高層3室，實用面積519方呎，兩房間隔，原叫價630萬元，累減32萬元或約5.1%，未補價第二市場成交價598萬元，實用呎價約11,522元。

●大埔富萊花園金棠閣低層B室，實用面積約496方呎，兩房間隔，原開價750萬元，放盤2個月累減32萬元，獲用家以718萬元承接，實用呎價約14,476元。

●粉嶺碧湖花園3座高層B室，實用面積491方呎，三房間隔，放盤1個月，減價20萬元或約3%，獲同區上車客以638萬元承接，實用呎價約12,994元。原業主於2018年5月斥約599萬元購入單位，持貨滿3年辣招鬆綁沽售，帳面獲利約39萬元，升幅約6.5%。

●粉嶺居屋昌盛苑D座高層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場成交價525萬元，實用呎價8,077元。

●粉嶺逸峯錄本月首宗成交，屋苑5座中層E室，實用面積約459方呎，兩房間隔，開價約650萬元，議價後以635萬元易手，實用呎價約13,834元。新買家為同區母親客，購入單位贈予兒子。

●天水圍嘉湖山莊麗湖居6座高層E室，實用面積約446方呎，兩房間隔，業主考慮到租客願意預繳半年租金，故減租700元，成交月租約1.13萬元，實用呎租約25.3元。荃灣中心中層兩房戶490萬成交 呎價近1.5萬

●荃灣中心18座中層E室，實用面積約329方呎，兩房間隔，以490萬元易手，實用呎價約14,894元。原業主於2012年5月以200萬元購入上址，現帳面獲利290萬元，升值近1.5倍。

●青衣盈翠半島錄連環成交，屋苑6座中層A室，實用面積約752方呎，三房連套房間隔，上月開價約1,400萬元放售，議價後以1,360萬元成交，實用呎價約18,085元。同屋苑1座高層F室，實用面積約520方呎，兩房間隔，成交價986.8萬元，實用呎價約18,977元。

●西貢逸瓏海滙3座地下連花園單位，實用面積約589方呎，兩房間隔，花園面積約383方呎，以939.8萬元易手，實用呎價約15,956元。