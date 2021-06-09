似足美國！韓散戶挾淡倉　斗山重工周飆1.6倍

除炒幣外，美國及南韓散戶亦愛炒股！其中，南韓也倣效美國掀起散戶「挾淡倉」事件，紛紛買入被嚴重沽空的南韓電廠建造商斗山重工(Doosan Heavy)，使其股價自5月中至周一(7日)高位，即短短3周內爆升160%，市值重回2008年以來最高，擊潰淡友，如同今年初在美股視像遊戲零售商GameStop(GME)身上發生的散鱷大戰。

隨着股份呈現超買，斗山重工周二(8日)大跌超過23%，周三(9日)收市則回升2.96%。股價波動反映散戶與淡友鬥法，許多散戶將斗山重工稱為「Doosla」，把它比喻為同樣是淡友最愛的電動車生產商特斯拉(Tesla)；據南韓交易所資料，斗山重工是當地5月部分解除沽空禁令以來，淡倉最多的股票之一。大信證券分析員Lee Dong Heon表示，由於散戶購買斗山重工的數量龐大，空軍確實正面臨挑戰。數據顯示，斗山重工是6月迄今散戶在韓股中買入最多的股票。

上述事件可能與南韓5月初結束全球爆疫後，持續時間最長的沽空禁令有關，此舉對散戶構成威脅，這些散戶曾助當地股市攀至新高。除斗山重工外，現代商船(HMM)也成散戶掃貨目標，今年截至5月27日股價累漲2.63倍，主因是散戶炒股熱及運費上漲，惟股價之後已下跌約13%，續是淡友沽空目標。

在美國，網軍持續轉換目標，最新有醫保商Clover Health(CLOV)，股價繼周一飆逾32%後，周二再漲85.82%，至22.15美元，本月以來勁漲近兩倍；其周二交投量達到破紀錄的7.18億股，較過去3個月每日平均成交量多逾28倍。據報，CLOV的淡倉自3月以來穩步增加，如今已佔流通股數44%。

網軍還看上快餐連鎖店Wendy's，推動股價周二漲近25.85%。在網上討論區Reddit的投資群組「押注華爾街」上，近期出現有關Wendy's的討論，指其將是最好的網紅股。