營養不良累全球損失106萬億　卻有乳企「倒米」

糧食分配不均是造成全球飢餓問題的主因之一，最新研究指，全球營養不良總人口高達7億人，估計對全球經濟造成每年13.6萬億美元(約106.08萬億港元)損失，惟實際上全球有超過3成糧食被損耗和浪費，同時糧食生產和消費過程產生的溫室氣體亦對環境帶來危害。

瑞信研究院發布《全球糧食體系：探索可持續發展解決方案》報告，稱2019年有近4,080億美元的已加工食物未被出售或食用。

據聯合國糧食及農業組織估算，糧食浪費帶來的經濟、環境和社會成本高達2.6萬億美元(約20.28萬億港元)，相當於法國的國內生產總值(GDP)或美國全年食品支出總額的兩倍。在生產鏈中，55%的糧食損耗出現在生產、儲存和加工過程，另外45%源自物流和消費。若解決歐美國家的糧食浪費問題，便可讓全球糧食供應增加10%。

研究又指出，在疫情衝擊下，預計去年營養不良總人數預計再增加最少83億，若趨勢持續，料到2030年，營養不足人口將超過8.4億。不過，營養不良人口增加並非糧食體系急需進行變革的唯一原因。報告指，糧食生產和消費已佔全球溫室氣體排放量的20%以上，佔世界淡水消耗量90%以上。

若不採取行動，未來幾十年內全球糧食體系給環境帶來的影響將顯著惡化，隨着全球人口和中產階層增加，預計到2050年，與糧食有關的溫室氣體排放量將增加46%，農業用地需求亦增加49%，與2050年實現全球淨零排放的目標背道而馳。

不過，糧食危機或造就萬億商機。該研究表明，「植物性飲食」已成為增強全球糧食體系可持續性的解決方案，其溫室氣體排放強度比正常飲食最多低90%，淡水消耗和土地需求皆可減少99%。

隨着素食主義流行，動物蛋白替代產品具有巨大發展潛力。2017年至2019年間，美國的植物性食品銷售額增長約26%，達年均50億美元；2018年至去年期間，歐洲市場的銷售增長亦達到49%。預計替代肉和乳製品市場規模保持快速增長，到2050年，將從目前的約140億美元，增加至1.4萬億美元。

儘管植物性產品的銷售增長快速，惟尚未成為市場主流，主要由於這些食品目前的售價比一般食品貴很多，難以滲透到不同消費群體。報告指出，年收入4萬美元以內的消費群當中，僅25%嘗試過植物性肉類替代品，比例較年收入超過8萬美元的消費者低7個百分點。

●內地微波食品疫下商機崛起

人類要生存，首要解決溫飽問題，由食而生可謂處處商機！新冠肺炎造就一批主營外賣的企業興起，現在內地疫情減退後，外賣的習慣卻沒有減退，有不少消費者甚至轉投微波食品。去年開始，主打以微波爐加熱、開袋即食的食品品牌冒起，引發市場對微波食品商機的關注。

對於香港人而言，微波食品並非新鮮事，早在十多年前已流行。不過，當時傳出過多種圍繞微波翻熱健康問題的謠言，包括輻射，甚至致癌等問題，不少家庭更因此而把微波爐都丟掉。

沒有經歷過這些「微波謠言」的內地，對微波食品自然沒有太大抗拒。即食、追求口味，又不用多動手，袋裝微波食品吸引不少消費者。

名為「烹烹袋」的微波食品牌子去年在內地各大網購平台爆紅，口味有中有西，包括白汁煙肉意粉、泰式海鮮菠蘿撈飯、川味炒飯等。其競爭對手之一的南國食品更進一步，所出的椰子糯米飯，直接用椰子肉盛糯米飯；泰康食品旗下的傣族竹筒飯，以原隻竹筒真空包裝，雖然是微波食品，但保留原汁原味。

不過，微波食品仍面對不少現實問題。首先是微波爐的普及率，據網購平台數據顯示，內地35個大中型城市的微波爐普及率為平均每百戶僅有約13.1台微波爐。至於經濟較發達的城市，例如上海，每百戶家庭擁有70台微波爐，普及率達七成。

其次是在食品研發方面，由於微波加熱過程會抽乾食物中的水分，容易影響口感，因此對食物質感上的研發有更高要求。如何調整原料、配方和包裝技術去解決這些問題，正是微波食品企業要鑽研的方向。

●飛鶴擲逾1.6億回購股份

全球致力解決飢餓問題，有人卻幫自己「倒米」。內地實施三孩政策後，在港上市的一眾內地乳業股一度上升，不過升勢虎頭蛇尾，究其原因，內媒在一篇已被撤回的報道中提到，國產奶粉品牌中國飛鶴（06186）董事長冷友斌估計，因女性接種疫苗後的半年內不能懷孕，預計奶粉銷量短期內將會「插水」。

原本內媒報道引述冷友斌稱，預計嬰兒奶粉銷量在未來一兩年會出現斷崖式的下跌，主要因疫苗影響到市民的生育決定。消息拖累其公司的股價周三盤中一度急瀉8.54%，低見18.84元。

內媒中午陸續撤回冷氏有關論調，更新後的報道引述他指「飛鶴逐漸已挽回中國消費者對國產嬰兒奶粉的信心」。飛鶴更於中午休市立即刊發公告宣布股份回購計劃試圖「撲火」，以最多2億美元（約15.6億港元）的自有資金，於公開市場回購該企已發行股份總數最多10%，以顯示管理團隊對實現2023年中期經營目標（一年銷售額350億元人民幣）和2028年長期經營目標（每年銷售額複合增長率達15%）有強烈信心。

不僅如此，該公司已經擲約1.67億元於場內回購860.1萬股，每股作價介乎19.2至19.6元，可是收市仍跌6.6%，收報19.24元，沽空金額5.97億元，冠絕港股。其他內地乳業股亦普遍受壓，其中現代牧業（01117）和澳優（01717）分別收跌4.81及3.8%。

「三孩政策」出台後，冷友斌的公司表現如何仍有待觀察，可是PGIM保德信固定收益認為，中國仍正面臨勞動力人口迅速老化，以及人口增長放緩的現實問題，事關這與內地總需求減弱、實質國內生產總值（GDP）增長放緩，以及整體經濟和金融表現疲軟都有直接關係。