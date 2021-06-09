道指早段跌21點　網紅股新貴再升15%

憂慮通脹引致央行收水，美股周三(9日)早段個別發展，道指跌21點，至34,578點；標指升10點，至4,237點；以科技股為主的納指升68點，至13,992點。

面對通脹升溫，近20年前擔任聯儲局理事會貨幣和金融市場分析主管、曾幫助聯儲局修改長期通脹預期評估方式的經濟師Brian Sack表示，通脹預期已經升至與聯儲局政策任務一致的水平，當局不應該允許它再進一步上升，現在可能是調整政策信息，為縮減買債鋪路的時候了。聯儲局前副主席科恩亦表示，通脹存在上行風險，擔心聯儲局未準備好應對此日益增加的威脅。

除聯儲局外，英倫銀行首席經濟師霍爾丹表示，當前英國經濟衝勁十足，該行可能需要減少貨幣刺激以控制通脹。

網紅股炒不停，醫保商Clover Health(CLOV)周二大漲近86%後，早段再漲15.81%至25.65美元；連鎖快餐店Wendy's周二漲逾25%後，早段回吐2.84%至28.05美元；電商ContextLogic周二漲逾49%後，早段再漲16.17%至13.51美元。市後公布業績的GameStop股價早段升0.32%至300.97美元。

金寶湯上季每股盈利57美仙，與收入齊遜預期，並下調全年盈利預測，股價早段挫7.37%至45.5美元。