再有大型新盤加入搶客戰 今次輪到啟德跑道區
2021年06月09日 21:57
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樓市氣氛轉趨熾熱，市區再有大型新盤加入搶客戰。啟德舊機場跑道區維港1號已獲預售樓花同意書，料可在短期內推出。
●維港1號獲批預售 樓書料下周上網
新盤市況熱鬧，中國海外發展(00688)位於啟德舊機場跑道區維港1號，今日(9日)獲批預售樓花同意書，預計在短期內推出。中國海外地產董事總經理游偉光表示，該盤預期會是啟德跑道休閒區首個開售的住宅項目，示範單位已接近完工階段，最快下星期可上載售樓說明書。
●THE HENLEY I開放式呎售3.66萬 料創九龍同類新高
市區上車細單位價錢高企。恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY I，今日(6月9日)連錄兩宗成交，當中包括面積細絕全區的開放式特色戶，單位為Condominium A地下G室，實用面積186方呎，花園面積97方呎，成交價681.78萬元，呎價36,655元，料創九龍區開放式單位呎價新高紀錄。
●沙田瓏珀山連沽3伙 最高呎價逾2.66萬
豪宅新盤具承接力。新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山今日(9日)以招標形式連環售出3伙，分別為Crown Tower的11樓A室、Queen Tower 1的27樓A室，以及Queen Tower 2的8樓B室，成交金額由1,796.8萬至3,611.71萬港元，呎價由18,448至26,674元。
●天璽大戶連車位售2.01億元 呎價逾7.7萬
豪宅成交轉趨活躍，據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下西南九龍天璽第20座海鑽璽12樓A室，實用面積2,585方呎，平台面積2,011方呎，連一個單號車位以2.01億港元售出，呎價約77,756元。
●VAU Residence 3示範單位曝光 擬推疫苗置業優惠
市區新盤供應源源不絕。由萬科香港發展的何文田VAU Residence今日(9日)首度開放3個示範單位予傳媒參觀，其中參照18樓D室搭建單位開放式戶，實用面積210方呎，大廳連接22方呎露台，設有開放式廚房。
至於參照18樓F室搭建單位，實用面積285方呎，大廳連接22方呎露台，為一房連套房間隔，開放式廚房並採用L型工作枱。
另有參照18樓H室搭建兩房單位，實用面積388方呎，大廳連接22方呎露台，設開放式廚房，大門旁設多功能貯物櫃及鞋櫃，提供充足儲物空間。
該公司執行董事周銘禧稱，示範單位將於明日(10日)下午開放予公眾參觀，並最快於同日上載價單；公司正考慮提供疫苗置業優惠，料本周內可接受入票登記，最快下周開售。