再有大型新盤加入搶客戰　今次輪到啟德跑道區

樓市氣氛轉趨熾熱，市區再有大型新盤加入搶客戰。啟德舊機場跑道區維港1號已獲預售樓花同意書，料可在短期內推出。

●維港1號獲批預售 樓書料下周上網

●THE HENLEY I開放式呎售3.66萬 料創九龍同類新高

●沙田瓏珀山連沽3伙 最高呎價逾2.66萬

●天璽大戶連車位售2.01億元 呎價逾7.7萬

●VAU Residence 3示範單位曝光 擬推疫苗置業優惠

市區新盤供應源源不絕。由萬科香港發展的何文田VAU Residence今日(9日)首度開放3個示範單位予傳媒參觀，其中參照18樓D室搭建單位開放式戶，實用面積210方呎，大廳連接22方呎露台，設有開放式廚房。

至於參照18樓F室搭建單位，實用面積285方呎，大廳連接22方呎露台，為一房連套房間隔，開放式廚房並採用L型工作枱。

另有參照18樓H室搭建兩房單位，實用面積388方呎，大廳連接22方呎露台，設開放式廚房，大門旁設多功能貯物櫃及鞋櫃，提供充足儲物空間。

該公司執行董事周銘禧稱，示範單位將於明日(10日)下午開放予公眾參觀，並最快於同日上載價單；公司正考慮提供疫苗置業優惠，料本周內可接受入票登記，最快下周開售。