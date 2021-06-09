比特幣升格首獲法定地位　分析睇跌至兩萬美元

中美洲小國薩爾瓦多破天荒將虛擬貨幣「一哥」比特幣納入該國法定貨幣，為原屬小眾玩意的比特幣面世12年以來的一大里程碑，巴拉圭及巴拿馬亦有國會議員準備提案「跟風」，比特幣價格應聲漲逾一成。不過，他們畢竟都是小國，民眾有多接受如此波動的虛擬貨幣儲存血汗錢尚有待觀察，中美兩國亦蓄勢加強監管虛擬貨幣，務求在漫無邊際的地緣政治鬥爭中捍衞金融主權，甚至有策略師估計比特幣恐下試兩萬美元。

交易平台CryptoCompare數據顯示，薩爾瓦多成為史上首個國家採用虛擬貨幣的消息一出，比特幣應聲飆漲最多14.24%，每枚高見35,438美元；連帶以太幣亦飆11.87%，高見2,582美元。

薩爾瓦多國會於周三以84票中62票同意的「絕對多數」，通過由總統布克萊提案，正式將比特幣「升格」，與美元並列為該國的法定貨幣，而比特幣與美元的匯報則交由市場自由決定。法案中列明比特幣將作為法定貨幣，可用來繳稅，交易不受限制，亦不用繳納資本利得稅。

總統布克萊在Twitter上指出，目前比特幣市值約6,800億美元，若只有1%的資金投資當地，亦可增加該國國內生產總值(GDP)25%，同時，比特幣可為當地創造就業機會，以改善國內經濟。

薩爾瓦多的經濟高度依賴外匯，海外工人匯款回國佔其GDP約20%，大約有7成人口沒有銀行帳戶，交易以現金為主，國民在接收匯款時需支持高昂的國際轉帳服務費，使用比特幣交易後，相信能減低匯款成本。同時，政府會為國民推出比特幣支付錢包，令該國達致普及金融。但有分析指出，由於虛擬貨幣去中心化的特性，容易產生洗錢、逃稅等問題，恐令薩爾瓦多的稅收大減。

巴拿馬可能是第二個給予虛擬貨幣法定地位的國家，議員冀藉此讓國家成為一個創業中心；而位於南美內陸的巴拉圭亦考慮讓比特幣成為法定貨幣，玩開虛擬貨幣的「80後」國會議員準備在下月提交法案容許企業用虛擬貨幣其巴拉圭業務提供資金，讓這個台灣友邦成為拉美加密貨幣中心。

不過，虛擬貨幣負面消息仍浪接浪，首先是美國司法部成功追回殖民管道公司支付給黑客組織的大部分比特幣贖金，讓虛擬貨幣去中心化的「神話」幻滅。同時，美國稅務局局長Charles Rettig周二在參議院的聽證會中表示，整個虛擬貨幣市場總值超過兩萬億美元，惟其特性使絕大多數交易遠離局方偵測範圍，要求國會授予局方更多權力，以監管虛擬貨幣行業及其交易記錄。

中國支付清算協會亦發出相關支付風險提示，稱國內有不法分子利用虛擬貨幣、區塊鏈技術的特性隱藏資金流向，反映目前的支付風險監測手段有待強化，未來亦會在相關風險加強監察和管理。

「新興市場之父」麥樸思認為，比特幣狂潮是市場現金過多人們「身痕」的寫照。花旗私人銀行亞洲投資策略主管彭程表示，比特幣非常倚賴流動性，熱錢過多只會助長投機，要待虛擬貨幣有更高監管透明度時才適合入市。

●【影響就業】美國人寧「炒幣」養家 唔返全職

虛擬貨幣波幅大，而且門檻有高有低，迷倒全球散戶。美國及南韓亦有投資者寧「炒幣」也不工作，導致美國職位空缺增多，令市場感到意外。美國上周公布5月份非農就業數據顯示，就業人口增加55.9萬，較預期的67.5萬人為少，失業率卻降0.3個百分點至5.8%，意味着市場勞動力短缺問題相當嚴重。

美國最大求職網站CareerBuilder行政總裁Irina Novoselsky分析稱，現時很多美國人在家「炒幣」，不願重返全職工作。Novoselsky指出，現時僱主不僅開出更好的薪酬待遇，亦較過去更願意培訓轉行、零經驗的求職者，惟其求職網站中，對僱員的需求卻創歷史新高。

其實上，現時美國許多學校仍未恢復到全日制到校上課，令不少家長因照料子女，難再投入全職勞動市場，這亦是有工無人做的原因之一。但區塊鏈數據公司Chainalysis報告顯示，美國投資者去年從比特幣中總共獲利41億美元，較排行第二的中國所賺的11億美元高出接近3倍，也難怪有人笑稱，美國人炒虛擬貨幣就夠「養起頭家」。

一眾知名投資者於去年底帶起的炒幣風潮，令比特幣價格由年初的2.7萬美元，飆漲至4月份6.3萬美元的紀錄新高，累升逾1.3倍。惟各國政府為遏止炒風，紛紛加強虛擬貨幣相關領域的監管，使比特幣在5月崩盤，近月維持3.6萬美元上落。