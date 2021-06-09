【產經評論】虛幣成官方貨幣　金融變天美元弊

疫下民眾宅在家，網上炒賣資產成為取代親赴賭場的「娛樂」，虛擬貨幣大上大落，正好符合奢望一夜致富的賭徒，致使投機風尚大行其道，遍及全球。當熱炒成為常態，並家喻戶曉後，如虛幻般的資產，竟真的能成為實實在在的官方交易媒介！中美洲國家薩爾瓦多正式宣布，將比特幣列為與美元同等的法定貨幣，先例一開，顛覆了傳統貨幣體系，只要有更多國家跟風，不但無現金社會一下子實現，連美元的江湖地位也可一夜崩潰。

比特幣是2008年金融海嘯後的產物，多年來備受不同程度的質疑與打壓，惟依然打不死，縱使近期中國率先表明全面取締，令其價格由高位蒸發逾半，但現價仍遠高於去年升浪的起步點，且交投持續活躍。更甚的是，愈來愈多傳統企業及基金公司有意涉足投資，相關的交易所買賣基金（ETF）與日俱增，許多機構為求回報，不惜增加槓桿，放大風險，並與其他資產相互綑綁，錯綜複雜的關係滲透銀行、股市等各金融環節，形成「命運共同體」。

正因虛擬貨幣韌力十足，加上不少國家的領導人年輕化，願意接受新事物，情勢就變得更撲朔迷離。下月才40歲的薩爾瓦多總統布克萊披露，將與數碼錢包公司合作，以比特幣技術建設該國的現代金融基礎設施，若一切順利，是全球首個把比特幣列作法定貨幣的主權國家。以他的年紀，必然比老一輩更熟悉虛擬貨幣背後的區塊鏈技術，並願意讓它與美元平起平坐，相信乃洞悉美元天量放水代價不輕，將帶來嚴重輸入通脹，設法免於蒙難。

薩爾瓦多僅數百萬人口，工農業等經濟基礎發展較薄弱，長年依重移民匯款，因三分之一的國民在外生活，每年僑匯規模逾40億美元，佔其經濟總量逾兩成比重。若接納比特幣成為法定貨幣，僑民就能更便捷匯款，省卻不少費用，變相建立一個嶄新的金融生態系統，不用再依賴美元。如是者，若其他地區倣效，將重創美元國際地位。當然，薩爾瓦多接下來須解決的難題是「黑客」入侵，隨時有摧毀該國金融體系之虞，如何安全化解，就成為他國注視的關鍵。

誠然，美元自二戰以來享受了數十年霸權，2008年金融海嘯迄今的量化寬鬆貨幣政策，嚴重扭曲經濟，深化資產泡沫和貧富懸殊。去年疫情大爆發，更變本加厲無限量放水，已促使不少國家、企業和投資者深思如何擺脫美元枷鎖。在這背景下，虛擬貨幣成為替代方案之一，史詩式「去美元化」的金融變革，就在這小國開始了！