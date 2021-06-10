東方日報B1：Bitcoin升格　薩爾瓦多首納法定貨幣

中美洲小國薩爾瓦多破天荒將虛擬貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)納入該國法定貨幣，為原屬小眾玩意的比特幣面世12年以來的一大里程碑，巴拉圭及巴拿馬亦有國會議員準備提案「跟風」，比特幣價格應聲漲逾一成。不過，他們畢竟都是小國，民眾有多接受如此波動的虛擬貨幣儲存血汗錢尚有待觀察，中美兩國亦蓄勢加強監管虛擬貨幣，務求在漫無邊際的地緣政治鬥爭中捍衞金融主權，甚至有策略師估計比特幣恐下試兩萬美元。

交易平台CryptoCompare數據顯示，薩爾瓦多成為史上首個國家採用虛擬貨幣的消息一出，比特幣應聲飆最多逾15%，每枚高見36,695美元；連帶以太幣亦飆11.87%，高見2,582美元。

薩爾瓦多國會周三(9日)以84票中62票同意的「絕對多數」，通過由總統布克萊提案，正式將比特幣「升格」，與美元並列該國法定貨幣，而比特幣與美元的匯率則交由市場自由決定。法案中列明比特幣將作為法定貨幣，可用來繳稅，交易不受限制，亦不用繳納資本利得稅。

總統布克萊在社交網站指出，目前比特幣市值約6,800億美元，若只有1%的資金投資當地，亦可增加該國國內生產總值(GDP0的25%，同時比特幣可為當地創造就業機會，改善國內經濟。

薩爾瓦多的經濟高度依賴外匯，海外工人匯款回國佔其GDP約20%，大約有七成人口沒有銀行帳戶，交易以現金為主，國民在接收匯款時需支持高昂的國際轉帳服務費，使用比特幣交易後，相信能減低匯款成本。同時，政府會為國民推出比特幣支付錢包，令該國達致普及金融。但有分析指出，由於虛擬貨幣去中心化的特性，容易產生洗錢、逃稅等問題，恐令薩爾瓦多的稅收大減。

一不離二，巴拿馬可能是第二個給予虛擬貨幣法定地位的國家，議員冀藉此讓國家成為一個創業中心；而位於南美內陸的巴拉圭亦考慮讓比特幣成為法定貨幣，玩開虛擬貨幣的「80後」國會議員準備在下月提交法案容許企業用虛擬貨幣其巴拉圭業務提供資金，讓這個台灣友邦成為拉美虛擬貨幣中心。

不過，虛擬貨幣負面消息仍浪接浪，首先是美國司法部成功追回殖民管道公司支付給黑客組織的大部分比特幣贖金，讓虛擬貨幣「絕對安全」的「神話」幻滅。美國稅務局局長Charles Rettig周二在參議院的聽證會中稱，整個虛擬貨幣市場總值逾兩萬億美元，惟其特性使絕大多數交易遠離局方偵測範圍，要求國會授予局方更多權力，監管虛擬貨幣行業及其交易紀錄。

中國支付清算協會亦發出相關支付風險提示，稱國內有不法分子利用虛擬貨幣、區塊鏈技術的特性隱藏資金流向，反映目前的支付風險監測手段有待強化，未來亦會在相關風險加強監察和管理。青海省周三宣布全面關停虛擬貨幣「挖礦」項目。

外匯交易商Oanda認為，市場愈益憂慮美國監管機構針對虛擬貨幣，比特幣瀉至近3萬美元，一旦跌穿此關卡，恐怕會引發投資者大舉拋售。