7月東奧搞得成？恐成日本經濟的雙刃劍

已延遲一年的日本東京奧運會，雖按現時計劃將於7月23日開幕，但近期日本疫情反彈，連商界名人也對繼續舉辦奧運會作出質疑。有經濟師推測，若停辦奧運會，日本經濟損失將逾1.8萬億日圓(約1,276.6億港元)，但如果奧運會演變成新冠肺炎超級傳播活動，恐造成更大的經濟損失。日本考慮到經濟瀕臨雙底衰退，極需這項千億元投資活動的刺激，也關乎現屆政府的政績，故即使可能成為一個沒有觀眾的奧運，當局也得堅持如期舉行！

奧運會是全球盛事，野村綜合研究所經濟師、日本央行前官員木內登英以東奧組織委員會去年12月公布的營運費用預算進行推算，估計開放日本國內觀眾進場，經濟效益將達到1.8108萬億日圓，包括臨時設施、周邊商品及電視銷售、門票銷售和觀眾消費支出等。但是，若僅開放一半的國內觀眾入場，門票銷售以及觀眾消費支出將會減少734億日圓；若採用無觀眾的方式舉辦，估計損失約1,470億日圓(約104億港元)。

第一生命經濟研究所經濟師長濱敏弘則估計，取消奧運會將帶來約1.4萬億日圓直接經濟損失。

為迎接奧運，日本政府和企業已花費逾100億美元(約780億港元)，其中30億美元用於8個新場館，另外有近10億美元是奧運會延期後撥作額外籌備和防疫措施。

現時，日本首相菅義偉堅持按計劃舉辦奧運會，但疫情未受控下，東京等地的緊急事態宣言已延續到6月中旬，屆時距離奧運會開幕就只剩一個月左右的時間了，延長緊急事態亦令日本經濟連續第二個季度出現萎縮的機會增加。

由於日本於冬天時疫情反彈，政府於1月份收緊限制措施，導致當地首季國內生產總值(GDP)按季收縮1.3%，市場原預期第二季經濟會溫和上升。

有經濟師表示，延長緊急事態加上若在最後一刻取消奧運會，將會對日本經濟產生進一步的衝擊，除對期待夏季復甦的人們潑冷水外，還將導致當地今年全年的經濟增幅降低達1.7個百分點。

由此可見，停辦奧運會損失巨大。然而，若舉辦奧運會令疫情更加一發不可收拾，可能得不償失。木內登英就指出，去年春天日本首次實施全國性的緊急事態，估計造成6.4萬億日圓(約4,539億港元)的損失；第二次和當前第三次緊急事態更造成了進一步打擊。

他續警告，如果奧運會令疫情擴散並需要再次頒布緊急事態令，造成的直接經濟損失將相當於2020財年名義GDP的三分之一。以當地2020年財年名義GDP約539.07萬億日圓推算，即經濟損失相當約179.69萬億日圓，遠超停辦奧運會的潛在經濟損失。

國際貨幣基金組織(IMF)亞太部門副主管Odd Per Brekk則較樂觀，於4月時曾表示取消或再次延期舉辦奧運會都不太可能對日本經濟構成重大損害，因為日本是個大型和多元化的經濟體，而且大部分奧運會所需基建已就緒，旅客取消行程對增長的打擊輕微，但政府可能需要為受創的中小型企業提供針對性援助。

根據舉辦奧運會的協議，成事與否，主動權在國際奧委會而不是主辦國。若國際奧委會認為取消有必要性，奧運會便會終止。以今次東京奧運會為例，若日本單方面取消舉行，將被視為違約，日本必須承擔所有損失和賠償的責任。

當然，如今疫情肆虐，涉及公共衞生和社會責任，所以相信國際奧委會亦面對壓力。此外，這次奧運會是否如期舉行，也關係到日本的政治現實。事緣東京議會將於7月初舉行選舉，而國會大選、自民黨選舉亦將分別在8月及9月舉行，若東京奧運會胎死腹中，或成為選舉的政治籌碼，將為選情添上變數。

【首富反對】孫正義：硬推將得不償失

日本政府為了經濟及政治等原因，相信無論如何也會堅持舉辦東京奧運會，然而，民間着重的是「安全至上」！日本首富、軟銀集團董事長暨公司社長孫正義近日就特意在社交媒體發文警告，對夏天舉辦的奧運會表示質疑。他認為，雖然叫停盛事涉及要賠償的違約金額龐大，但若不顧一切堅持舉行，恐帶來更大傷害。

他指出，考慮到全球200個國家或地區的選手，以及相關人士合共約10萬人，將在奧運會期間來到疫苗施打出現延誤的日本，恐會引起變種病毒蔓延，繼而累及國內生產總值(GDP)等問題。他說：「若考慮到失去的生命、實施緊急事態宣言的補助金、GDP降低、人民的忍耐，我認為(舉辦東奧)損失會更大。」

他又提到，日本有高達八成以上國民都希望奧運會可以延期或停辦，質疑到底是誰要強行舉辦。

誠然，他早於5月上旬已對外國媒體表示，表達了擔心日本在新冠肺炎全球大流行的時候舉行奧運會，並為日本及各地派赴當地參賽的選手感到憂心。

【官方支持】G7料力撐 惟難谷起消費

面對民間反對聲音，日本媒體披露，於周五(11日)在英國舉行的7大工業國(G7)峰會宣言中，會明確表達力挺東京奧運，原因正是日本國內民調對是否堅持舉辦奧運的意見分歧，日本政府希望透過峰會讓民間知道各國的取態，以提高舉辦奧運的氣勢。

然而，即使奧運如期舉行，仍有疫情及天氣兩大因素要望天打卦，靠國際旅客振興經濟是奢望。據報，美國疾病管制與預防中心雖然把日本從「不鼓勵任何旅行」的第四級最高風險級別降至第三級，但仍屬高風險，這意味日本的消費市道難以靠旅客大幅提振。

再者，新冠肺炎疫情並非東京奧運的唯一風險，英國可持續體育協會(BASIS)警告，日本氣候變化風險增加，酷熱天氣和濕度高將對運動員的健康和表現構成威脅。

日本近年受熱浪侵襲，今年夏天亦將非常炎熱。報告指，自1900年以來，東京的平均溫度已經上升了攝氏2.86度，是世界平均水平的3倍。據早前預測，今年8月份日本東京的平均氣溫將在攝氏26.3至27.4度之間，月內溫度最高可達攝氏39.1度。根據BASIS資料，過去只有少數國家在奧運會舉行期間的溫度超過攝氏25度，包括2008年的北京奧運、2004年的雅典奧運，以及1996年的亞特蘭大奧運。

BASIS建議，應針對不同的體育項目和活動採取措施，以減輕運動員中暑等風險。措施包括針對天氣原因應何時更改或取消活動設定的更成熟指引、更完善的中暑知識教育、額外的降溫休息時間和加強醫療服務等。