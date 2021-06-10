金沙母企遭提告恐賠936億
2021年06月10日 00:42
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台灣商人郝皙生的美國公司亞美娛樂在澳門興訟，控告金沙中國(01928)母企拉斯維加斯金沙集團(LVS)在2002年取得澳門賭牌時違反與亞美的協議，索償額為LVS在澳門2004至2022年期間利潤的70%，涉資估計高達120億美元(約936億港元)，案件將於下周三在澳門法院審理。
郝氏接受外電訪問時指，LVS在2001年夥拍亞美競投澳門賭牌，可是其後變掛改與銀河娛樂(00027)合作，提呈的競投內容與亞美的版本相似。金沙中國亦有在年報披露該案件，表示有關行動正處於初步階段，而管理層已確定根據迄今訴訟程序，目前未能釐定此事件的結果概率或合理可能損失的範圍，但會盡一切可能就此事件抗辯。
此外，澳門政府昨日刊憲，將澳博控股(00880)控股股東澳娛旗下澳門彩票有限公司的經營權延長3年至2024年6月5日。雖然當局容許該彩票公司在獲得批准的情況下，開拓足球和籃球比賽以外的彩票或互相博彩，但就由以往獨家經營改為非專營。
另一方面，信德集團(00242)行政主席兼董事總經理何超瓊表示，澳門與香港尚未通關，酒店和航運業務無可避免錄得虧損。翻查資料，信德去年股東應佔溢利按年大跌92.4%至2.62億元，其中酒店及消閒分部虧損達5.47億元，連同前一年的合共蝕逾7.67億元。
此外，國家網信辦在近日的專題會議指出，跨境網絡賭博治理工作將強化精準打擊，矛頭對準境外賭博集團利用網絡在內地招賭吸賭行為，包括網站平台暗中植入投放吸賭資訊，並將嚴厲懲處為境外賭博提供有償推廣服務和傳播涉賭有害資訊的網絡平台等。