金沙母企遭提告恐賠936億

此外，國家網信辦在近日的專題會議指出，跨境網絡賭博治理工作將強化精準打擊，矛頭對準境外賭博集團利用網絡在內地招賭吸賭行為，包括網站平台暗中植入投放吸賭資訊，並將嚴厲懲處為境外賭博提供有償推廣服務和傳播涉賭有害資訊的網絡平台等。