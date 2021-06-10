美股道指收跌152點　Clover回吐23%

美國股市周三(9日)反覆向下，道指收報34,447點，跌152點或0.44%；標指收報4,219點，跌7點或0.18%；納指收報13,911點，跌13點或0.09%。

Mott Capital Management行政總裁Michael Kramer表示，自5月27日以來，股市六次嘗試攻頂，但只有在6月4日非農就業報告公布的當天，三大股指小幅收高。這說明股市初段上漲，但後繼無力。

本周最重要的經濟數據是周四的美國5月消費者價格指數（CPI），預計它可能成為近期市場僵持局面的破局者。上個月公布的4月CPI指數按年增長4.2%，遠高於市場預期，曾導致美股市場出現短暫擾亂。

面對通脹升溫，近20年前擔任聯儲局理事會貨幣和金融市場分析主管、曾幫助聯儲局修改長期通脹預期評估方式的經濟師Brian Sack表示，通脹預期已經升至與聯儲局政策任務一致的水平，當局不應該允許它再進一步上升，現在可能是調整政策信息，為縮減買債鋪路的時候了。聯儲局前副主席科恩亦表示，通脹存在上行風險，擔心聯儲局未準備好應對此日益增加的威脅。

除聯儲局外，英倫銀行首席經濟師霍爾丹表示，當前英國經濟衝勁十足，該行可能需要減少貨幣刺激以控制通脹。

另外，據報美國總統拜登與共和黨參議員小組之間關於基礎設施建設法案的談判已經破裂，兩方在基礎設施構成和資金分配問題上存在嚴重分歧。

網紅股炒不停，醫保商Clover Health(CLOV)周二大漲近86%後，周三收報16.92美元，跌23.61%；連鎖快餐店Wendy's周二漲逾25%後，周三回吐12.68%至25.21美元；電商ContextLogic周二漲逾49%後，周三急跌8.86%，收報10.6美元。市後公布業績的GameStop股價全日升0.85%，收報302.56美元。