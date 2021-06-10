外媒：中國或拒絕簽定全球最低企業稅率協議

外媒報道，中國預期將是下月就最低企業稅達成全球共識的一個潛在阻礙，而目前富裕國家已經正在為中國尋求豁免全球最低企業稅而做準備。

七國集團(G7)財長上周支持將全球最低公司稅率定為至少15%，報道引述知情人士透露，一些官員認為中國不會輕易在協議上簽字。

中國大多數企業的基本所得稅稅率為25%，但高科技行業和研發投資擁有減稅待遇，意味着它們的實際稅率可能低於15%。北京希望保留該稅收優惠政策，認為這是其經濟發展的關鍵，特別是在先進技術方面。

中國財政部下屬的財政科學院研究員王澤彩表示，一些高科技企業的稅率「遠低於」15%，中國可能會提出對這些行業給予區別對待。王澤彩認為，其他國家或許也會採取同樣的行動，因為他們可能有類似的國內政策來鼓勵創新。王澤彩補充稱，這只是他個人看法，不代表官方立場。

中國將發展高科技領域，例如微晶片和新能源汽車，視為「十四五」計劃的核心，儘管科技雄心受到美國及其盟友的限制，中國仍在努力尋求保持快速經濟成長。

當G7財長為具有里程碑意義的稅收協議談判取得突破而歡呼雀躍之際，中國對稅收問題的擔憂令情況變得更為謹慎。雖然中國不是G7成員國，但卻是20國集團(G20)的成員。下月G20財長將在威尼斯舉行會議，預計會爭取就最低稅率達成初步協議。

中國外交部發言人汪文斌周一表示，中國支持按照G20的授權，在多邊框架內推動2021年中期就方案達成共識，但他同時強調「應妥善處理各國的重大關切，在方案設計上體現包容性」。

一位知情人士透露，目前最低公司稅談判中最難逾越的障礙就是中國。中國希望將國內利潤切離或排除在外，此舉會削弱最低15%實際稅率的效果。最終的協議可能提供有限的讓步，以滿足中國要求，但不會達到損害最低企業稅率規定的程度。

談判代表希望7月的G-20會議後，今年晚些時候將拿出一份更為翔實的協議供經合組織(OECD)協調下約140個國家討論。

中國不是富國組成的OECD成員，但近年來中國參與了對旨在防止跨國公司將利潤轉移到低稅地區的全球規則的討論。

OECD稅收政策中心負責人PascalSaint-Amans在4月暗示，中國有關保留投資稅收優惠政策的擔憂可能得到緩解。