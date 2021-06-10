陳蓓敏：龍源電力走勢向好 估值吸引
2021年06月10日 07:00
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隨着各國政府對虛擬貨幣加强監管，比特幣周內曾低見31,280美元水平，隨後徘徊於33,500美元水平。未來走勢仍見波動。早前有黑客入侵美國能源管道，要求以比特幣支付贖金，最後被美國政府成功追回贖金。此舉削弱支持者對虛擬貨幣的追捧。美國兩黨對萬億基建議題未獲共識。美國原油庫存連續第三個星期下跌，紐約期油突破每桶70美元。明天美國公布通脹數據。
國家統計局公布5月中國居民消費價格指數(CPI)按年升1.3%，食品價格按年微升0.3%，非食品價格按年升1.6%。首5個月按年升幅為0.4%，顯示數據穩定。5月工業生產廠價格指數(PPI)按年升9%，大宗商品價格逞強，憂慮工業品價格向上壓力。
國際貨幣基金組織香港作為國際金融中心，作出肯定評價。有助香港疫情過後，重踏上征途。長假期前，港股表現牛皮，恒指糾纏於28,750水平。六月開局至今，呈現先高後低，估計6月下半場，在半年結粉飾櫥窗效應下，或有收好結算機會。有測量行唱好樓價下，香港地產股重組升軌。
龍源電力(00916)首季純利增長28.24%，錄得25.52億人民幣，收入達92億元人民幣，升約28%。風電和火電發電量佳錄得雙位數字升幅，分別為23.5%和42%。在4月和5月發電量按年增長逾兩成。集團計劃年底前回歸A股。技術走勢做好，成交配合，估值吸引。建議候低吸納，向上阻力位13.8元，向下止蝕10.15元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)