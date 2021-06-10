美國與歐盟聯合應對中國挑戰　擬改革世貿規則

外媒報道，美國總統拜登和歐盟國家領導人下周將朝着修復他們受損的關係邁出一大步，並且他們將啟動結盟以約束中國的進程。

根據外媒在6月15日會議前看到的結論草案，在歐盟美國峰會上，各國領導人將承諾致力於改革世界貿易組織，以杜絕那些尋求利用現行規則國家的不正當行為。

報道引述批評人士稱，在中國加入世貿組織後的20年內，中國政府利用該組織的規則，運用高達5,000億美元的國家補助，在機械人、飛機和電動汽車等領域催生了一些佔優勢的企業。一份2020年的美國報告指出，北京的工業計劃將「可能引發供過於求，並導致西方企業就業和生產的流失」。

上述草案稱，美國和歐盟打算「更新世貿組織規則手冊，對產業補貼、國有企業的不公平行為以及其他扭曲貿易和市場的做法制定更有效的紀律」。該草案內容仍可能發生變化。此外他們還致力於解決中國的「經濟脅迫」問題。

為遏制中國的工業補貼制度而對世貿組織的規定進行大規模修改，或許是自中國加入該組織以來朝着改寫國際貿易規則邁出的最重要的一步，並可能標志著全球貿易體系的新紀元。不過，第一步將是美國和歐盟對180億美元的跨大西洋貿易產品取消關稅。

美國和歐盟下周將致力於在7月11日之前就向波音和空中巴士提供的非法政府補助達成雙邊協議。這場爭端已經導致美國對75億美元的歐盟出口產品徵收關稅，歐盟則以對價值40億美元美國商品徵稅進行報復。