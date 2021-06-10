九江銀行擬開展轉股協議存款業務
2021年06月10日 07:01
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九江銀行(06190)公布，擬開展轉股協議存款業務用於補充其他一級資本，與九江市財政局訂立《專項債券補充中小銀行資本金「轉股協議存款」協議》。當轉股條件全部滿足時，九江市財政局在該行存放之轉股協議存款將全部或部分轉為對該行股份，由九江市國資委下屬的合格市級國有企業持有，九江市國資委下屬的合格市級國有企業將就該等股份向九江市財政局支付相應對價，持股比例按照《協議》約定的轉股價格標準予以確認。
按照江西省財政廳統一部署，該行擬申請開展不超過20億元人民幣的轉股協議存款業務對接地方政府專項債資金，全額補充其他一級資本。
《協議》的具體內容包括：
1、江西省財政廳通過發行地方政府專項債獲得相應資金後，由九江市財政局按照《協議》約定，以協議存款的形式存入九江市財政局在本行開立的人民幣單位存款專用帳戶；
2、在該行核心一級資本充足率低於5.125%，經九江市財政局同意，在滿足香港聯交所對於該行最低公眾持股比例的具體要求後，九江市財政局依法依規和按照《協議》約定將協議存款轉為該行普通股；
3、未滿足轉股條件時，轉股協議存款到期後由該行按照《協議》約定還本付息；
4、轉股協議存款存續期間，該行應於每季度首月15日之前將上季度核心一級資本充足率變動情況通報九江市財政局；當該行核心一級資本充足率降至7.5%時，觸發事件發生預警，該行應及時通報九江市財政局情況，並制定應急預案，積極採取緊急措施，增加抵禦風險能力，避免觸發事件的發生。