九江銀行擬開展轉股協議存款業務

按照江西省財政廳統一部署，該行擬申請開展不超過20億元人民幣的轉股協議存款業務對接地方政府專項債資金，全額補充其他一級資本。

《協議》的具體內容包括：

1、江西省財政廳通過發行地方政府專項債獲得相應資金後，由九江市財政局按照《協議》約定，以協議存款的形式存入九江市財政局在本行開立的人民幣單位存款專用帳戶；

2、在該行核心一級資本充足率低於5.125%，經九江市財政局同意，在滿足香港聯交所對於該行最低公眾持股比例的具體要求後，九江市財政局依法依規和按照《協議》約定將協議存款轉為該行普通股；

3、未滿足轉股條件時，轉股協議存款到期後由該行按照《協議》約定還本付息；

4、轉股協議存款存續期間，該行應於每季度首月15日之前將上季度核心一級資本充足率變動情況通報九江市財政局；當該行核心一級資本充足率降至7.5%時，觸發事件發生預警，該行應及時通報九江市財政局情況，並制定應急預案，積極採取緊急措施，增加抵禦風險能力，避免觸發事件的發生。