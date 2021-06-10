鄧建初：令人神往的少年股神故事　可信程度有幾高？

上周「初哥知友會」有學生傳來了新聞特稿，內容講及一位年輕人畢業後，從未返過工，全身投入股場。經過數年的全職炒股生涯，賺進了八位數字的身家，即約1,000萬元，下個目標將會是5,000萬。文章把主角神乎其技的一面呈現在讀者眼前，相信能夠吸引不少想學炒股之人的目光。

初哥不敢妄下斷言，不過從自家的新聞判斷法去看，有幾個疑點可以提出研討。首先想到的是，剛畢業青年，積蓄有限，沒有工作，無穩定收入，炒股的本錢從何而來，文中並沒有提及。或許本人家境富裕，助其一臂之力。寫到這裏，初哥真的非常感謝太太及外父大人。1986年幸得未來外父借二萬元給我，利用模式炒股，87年高峰期倉值升了21倍。可惜股災殺到，一隻正在進行供股的淘大置業(即現在的恒隆地產)未及出籠，數日間升了2倍的淘大，股災後返回起步點，幸而埋單計數，仍贏了10倍利潤，一年後結婚兼買樓。

世事何其巧合，那時初哥的年紀，剛好和該位少年股神相若，所以他若是真的能夠賺取可觀盈利，應是得到家庭的資助，才有本錢化身職業操盤手了。

另一個具有硏究趣味的賣點，就是文章中提及動輒賺錢六位數字的那隻股仔，並非新股，如何有暗盤炒賣？除非是場外配售交易。根據過往記錄，散戶能於配售股票行動拿到貨的，都不是會升的股票。即是說會升的股票，都不會輕易配到散戶手上。2001年初哥就曾在某隻股票配售中吃了大虧，從此之後對公司集資行動再不感興趣了。或許手文之誤吧，應該是說競價時段，但競價時段又如何可以買入大量貨源，並能即時在競價時段迅速沽出，令初哥產生懷疑。

虛擬貨幣透明度低，操控性強，暴升暴跌，炒賣此等產品猶如賭博，普通人豈敢把大量金錢投入？於高位出入贏大錢的難度甚高，看近期由高位六萬美元大跌四成便可知曉。

全天候炒港股、美股及廿四小時𥄫住比特幣走勢，不眠不休地操盤，精神及體力除非是超人才能勝任。最後，看其提及每月直播炒股收費數百元，及昂貴的近萬元教學課程，頓令初哥謎團大解，聰明的讀者應會明白了。

數年前，初哥認識了一位擅搞投資課程的超級高手，告訴我一則少年股神賺大錢的故事。那位少年股神中學畢業後從事裝修工程，感到前途有限，遂參加超級高手的投資課程，吹噓自己的炒股威水史，又自薦可當炒股導師。兩人一拍即合，於是包裝成少年出股神，大力宣傳。合作教班課程賺取了第一桶金，後來卻因為錢銀轇轕，分道揚鑣，自立門戶。超級高手果然是薑越老越辣，至今舉辦多場教學仍屹立不倒。反觀那位少年股神本身實力不足，連教學賺來的那桶金，也在股票市場輸掉了，最後還遠走寶島，之後的發展就不得而知了。

在金融市場中炒賣，心態及經驗非常重要。輸錢皆因贏錢起，得來容易的錢，往往在最後關頭功敗垂成。在開始時輸了錢，或者中途虧損嚴重的，如果能夠從失敗中吸取教訓，檢討得失，努力鑽研炒股之術，必可東山再起。初哥認識的一位年輕人，就是這般，後期在股票市場賺了大錢。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)