道指跌152點　比特幣升上3.7美元

●美匯指數報90.12；港匯見7.7598；離岸人民幣(CNH)報6.3885；美元兌日圓處109.62；歐元跌至1.2178，英鎊弱見1.4111。金價報1,888美元。布油報72.05美元，紐油跌至69.71美元。比特幣漲至3.73萬美元水平。道指期貨上升。

●據報美國總統拜登與共和黨參議員小組之間，關於基礎設施建設法案的談判已經破裂，兩方在基礎設施構成和資金分配問題上存在嚴重分歧。

●外媒報道，拜登簽署了一項行政令，撤銷前總統特朗普頒下，針對中國社交軟件TikTok及微信的禁令。該禁令禁止在美國境內下載和使用TikTok及微信。

●外媒報道，美國參議院通過一項近2,500億美元(約1.95萬億港元)的法案，投資於製造業及技術，以在競爭中超越中國。而中國則指責該法案的動機。

●美國證交會(SEC)主席Gary Gensler周三(9日)表示，正考慮改革美國市場，包括評估股票定價及買賣情況的潛在改變。

●港股ADR指數收報28,688點，跌55點。

●即月恒生指數夜期收報28,678點，跌32點，低水65點，成交10,089張。

●紐約7月期油收報每桶69.96美元，跌9美仙；布蘭特8月期油收市持平於每桶72.22美元。

●紐約8月期金收報每安士1,895.5美元，升近0.1%。

●世界黃金協會(WGC)調查顯示，大約1/5的中央銀行未來一年打算增加黃金儲備。

●英國富時100指數收報7,081點，跌14點或0.2%；法國CAC指數收報6,563點，升12點或0.19%；德國DAX指數收報15,581點，跌59點或0.38%。

●比特幣升格，薩爾瓦多首納法定貨幣。

-麥樸思籲警惕央行行動，比特幣亂象是混亂造成。

●外媒：中國或拒絕簽定全球最低企業稅率協議。

●加拿大央行維持利率和量寬不變。