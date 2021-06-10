內地企業家漏口風　疫苗接種原來會影響生育題材股？

面對呢個「倒米」效應，一眾內媒紛紛撤回相關報道，改為引述其高層指，公司逐漸挽回了中國消費者對國產嬰兒奶粉的信心云云。此外，周三下午公司更發出通告，指計劃動用不超過兩億美元資金，即日起在公開市場購回公司股份，回購股份總收不會超過已發行股份總數的10%。雖然如此，該股股價周三仍要跌6%，收報19.24元。

有關高層原先的言論，如今似乎已變相撤回，而公司的回購行動，亦有助穩定股價表現，一切似乎平靜下來。但其實，原先的言論提醒了市場，疫苗接種對於未來一至兩年生育率的潛在負面影響，三孩政策亦可能會打了折扣。事實上，正常適齡生育的女性，在接種疫苗前，幾多會考慮到是否合適生育的因素？唔知由自可，驚悉潛在風險，穩陣起見，接種疫苗後遲一、兩年才執行生育大計，也是合理的想法。

東網產經專欄作者 帥哥