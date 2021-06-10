內地企業家漏口風 疫苗接種原來會影響生育題材股？
2021年06月10日 08:00
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周三(9日)一宗較引人注意的內地媒體消息，乃報道引述從事乳品業的中國飛鶴(06186)，其高層在出席一內地論壇時表示，因為注射液苗的影響，很多計劃生育的人6個月內不能懷孕，預計奶粉銷量將會受到打擊，甚或於未來一兩年或出現斷崖式下跌，消息令其股價與一眾乳品股價受壓，該股周三一度低見18.84港元。
面對呢個「倒米」效應，一眾內媒紛紛撤回相關報道，改為引述其高層指，公司逐漸挽回了中國消費者對國產嬰兒奶粉的信心云云。此外，周三下午公司更發出通告，指計劃動用不超過兩億美元資金，即日起在公開市場購回公司股份，回購股份總收不會超過已發行股份總數的10%。雖然如此，該股股價周三仍要跌6%，收報19.24元。
有關高層原先的言論，如今似乎已變相撤回，而公司的回購行動，亦有助穩定股價表現，一切似乎平靜下來。但其實，原先的言論提醒了市場，疫苗接種對於未來一至兩年生育率的潛在負面影響，三孩政策亦可能會打了折扣。事實上，正常適齡生育的女性，在接種疫苗前，幾多會考慮到是否合適生育的因素？唔知由自可，驚悉潛在風險，穩陣起見，接種疫苗後遲一、兩年才執行生育大計，也是合理的想法。
那今次是否內地企業家漏了口風，說出個大家都沒留意的風險因素呢？反正人家已變相撤回相關言論，就當無講過。可市場被警醒了，難免會重新檢視吓板塊風險。在選股上，周三不少乳品股股價低收，但蒙牛乳業(02319)則由上午低位反覆升至尾市高位見46.6元，收報46.25元，升4.8%，表現跑贏同業，會唔會係公司醞釀融資活動所以要托住個股價，就要做事後孔明了。
東網產經專欄作者 帥哥