楊俊文：港股牛皮短線難測　有咩中線之選？

港股以至美股及A股，近一星期都是極度沉悶，大市無方向，個別板塊都不見得有方向，主要都是日升日跌；單日去看都只是時升時跌，全月高低點暫時只有約800點。

投資不外乎買、賣和不動，最多加上何時買何時賣及買多少賣多少這幾個問題。各路投資大師均認同，股市超短線走勢是偏向隨機性，反映的是投資者的情緒居多，並沒有多少人有能力準確估計每個短線波動的方向。所以當大市本身都無方向的時候，投資者更應該放空雙手，就任市場波動一下。反正勉強買進賣出，贏輸的或機率與拋公字輸大細差不多。

但短線投資者則持有相反看法，比如在牛皮市時炒波幅都是一個提高利潤的手段。比如騰訊自3月開始，一直在580至630元這個區間上落，所以如果在未能突破期內，逢低買進，有多少升幅就賣出，都可以是一個投機策略。類似的策略幾乎可以應用在主要的幾家科技股如美團、金山軟件等。

除此之外，隨着美息跌至1.5水平，一眾息口比較高的股份如恒生、領展、電能、置富產業等都是一級級上升，中線持有利潤其實比收息更佳。

裕威龍資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)