墨爾本大學Carlton區近年唯一新盤　入場首期低至25萬港元起

由於澳洲墨爾本大學Carlton區是一個文化歷史氣息濃厚的地區，因該區至今保留着部分有數百年歷史的建築群，故區內新盤向來罕見，加上距離墨爾本市中心不足2公里，該區又鄰近皇家墨爾本理工大學及墨爾本大學，所以每次有新盤推出都會供不應求。若大家有意在該區物色新盤，萬勿錯過Ray White今期推介的區內近年唯一新盤公寓Encompass，其入場首期低至25萬港元起，提供一房至三房單位，且今次更設震撼優惠，其中兩房戶售價低二手市場逾10%，而且所有單位送市中心「一位難求」的車位及提供2年5厘租金保障計劃。

過往Ray White推介的大學區項目不單在當地掀起一股熱潮，更在香港售出近200間，極受買家歡迎。今期推介的預售樓花新盤Encompass由擁有97年歷史的國際上市發展商Frasers Property承建，項目坐落於墨爾本大學生首選居住地Carlton，預計將於2023年第一季落成，樓花期在2年內。該區是一個發展配套完善、非常宜居的區域，所有衣食住行、餐飲娛樂都是步行可達的距離。

其實該盤除了是近年罕見的新盤外，另一賣點正是低於市價發售，並提供區內少有放售的三房戶型。資料顯示，該區二手市場的公寓中位數為47.75萬澳元，而項目入場價僅低至42.25萬澳元起、其兩房售價僅由53.5萬澳元起，叫價等同用二手樓價錢買新樓，價格極具競爭力。

該區更有著名的意大利街Lygon Street貫穿此區，此處更滿載著米蘭生活風情，擁超過150間零售鋪、意大利餐廳、露天酒吧聚集，令生活變得更有格調。此外，地標式的歷史建築林立亦是該區的特色，如有建於1856年的Melbourne Trades Hall和Carlton Gardens中Royal Exhibition Building，以及建於歐洲文藝復興時期的Carlton俱樂部、郵局、警察局、法院等，均被列入文化遺產，形成今天的Carlton標誌性風貌。

Carlton區在淘金熱時期已被開發，所以該區有很多幾百年的歷史建築都不能拆卸，另外還有一些公營房屋、大學宿舍可以被拆卸的機會都很微，而這亦導致該區向來少有新盤推出。然而該區過去10年的樓價升幅達33%，是在鄰近市中心區域中排名第五，區內亦匯聚了很多年輕專業人士在此生活，據生活質素評分網站顯示，Carlton區的評分高達8.9分，意味當區無論在便利度、醫療、環境、餐飲、兒童照顧支援等方面皆十分完善。

據了解，今次推介的新盤是該發展商與政府在該區開發的最後一個項目，可謂入市尾班車。據悉，此前已落成的7棟公寓大廈為符合該區的低密度建築設計，每棟公寓都只會興建5至7層樓高，提供70至80伙單位供應，令整體供應量非常少，因此過去每當有新盤推出都會迅速被當地買家消化盤源，甚至長期處於供不應求的情況。

再者，由於該區是鄰似本港灣仔、上環等地區，所以在租客的組合上亦非常豐富，除了學生外，亦有白領上班族、年輕的專業人士、大學教授等，因此發展商對2023年第一季交樓時的租務非常有信心，並特別提供了一個5厘的租金保證，希望可以令投資者更有信心。而香港客戶更可透過發展商的VIP首發推薦計劃，成為全球第一批客戶揀選最精選的單位。

Ray White將於本周六、日於銅鑼灣世貿中心20樓舉辦澳洲墨爾本Encompass Carlton展銷會，屆時將會向市民剖析澳洲樓市已重拾上升軌迹，另外亦設免費投資講座，講解澳洲樓市小陽春的入市攻略。

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澳洲墨爾本Encompass Carlton展銷會

日期: 6月12及13日(星期六、日)

時間: 上午11時至下午7時

地點: 銅鑼灣世貿中心20樓2001室(Frasers Property香港辦公室)

免費投資講座時間:下午1時及下午4時(每天兩場)

主題：「澳洲樓市小陽春」入市攻略講座