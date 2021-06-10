美國聯儲局或成為全球首家購買比特幣垃圾債央行

中美洲小國薩爾瓦多破天荒將虛擬貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)納入該國法定貨幣，根據交易平台CryptoCompare數據，比特幣高見37,662美元，最新報37,095美元，漲逾13%。

雖然美國聯儲局對虛擬貨幣抱持懷疑態度，但其可能是全球首家購買比特幣垃圾債的央行。外媒報道，美國商業軟體公司MicroStrategy周二(8日)宣布，將發行垃圾債券規模從4億美元提高至5億美元，以加碼押注比特幣。

翻查資料，截至3月底，聯儲局成為SPDR巴克萊資本高收益債指數基金(JNK)的第4大持有者，該基金約有0.01%部分為MicroStrategy為購買比特幣發行的債券。假設聯儲局迄今仍然沒有清倉該基金，即代表當局技術性間接助力MicroStrategy購買比特幣。

分析指出，固定收益投資組合經理在選擇投資組合中，可以為包含哪些債券有一定的決定權，故在可能納入某個指數前加入少量債券。

除了SPDR彭博巴克萊高收益債ETF，聯儲局持有的iShares美元高收益公司債券ETF亦持有一小部分MicroStrategy債券。

聯儲局主席鮑爾今年3月曾表示，虛擬貨幣高度波動，並不具儲備價值，比起美元，更像黃金的替代品，屬於「投機工具」的一種，加密貨幣仍然是一個價值不穩定的市場。