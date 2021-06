港交所：ESG主題成ETF市場生力軍

隨着大眾對氣候變化、社會議題及企業管治日益關注,愈來愈多投資者冀透過投資選擇,為世界帶來更多正面影響。在此背景下,不難發現環境、社會及管治(ESG)相關投資在環球各產品市場上的蹤影,香港ETF市場亦可見其足迹。

ESG主題式ETF近年亦在市場出現。根據香港交易所資料,去年於香港ETF市場表現最好的三隻ETF中,有兩隻均與ESG相關,其中一隻投資於中國電動汽車行業的ETF,其年度回報更達到123%,成為年度表現最佳ETF[1]。

ESG投資與回報的關聯性

有說ESG投資與投資回報有緊密的關聯性,到底此說法是否有根據?將ESG因素,例如能源效益(E)、員工健康與安全(S)和股東權益(G)納入業務運營考慮的公司,很可能有較佳條件創造更優秀的財務業績。Morningstar研究指出,在69隻採用ESG篩選投資策略的指數之中,有52隻(約75%)於2020年跑贏追蹤大市的指數,故認為ESG指數的表現一般較非ESG同類型指數為佳[2]。

此外,該研究又指,於截至2020年底的五年內,在65隻ESG指數中,有59隻(約91%)在市場下跌時的跌幅少於追蹤大市的同類指數,故認為ESG因素可減低投資的下行風險,有助風險管理。

聚焦中國ESG相關投資

除了投資回報,ESG ETF似乎相對地還有多項優勢,如投資便利、高成本效益及種類多元化,而全球ESG ETF投資市場也的確正在持續並加快地增長。ESG ETF的資金流入規模近年屢創新高,全球資產管理規模(AUM)從2018年的220億美元,躍升至2020年6月的880億美元,而同期全球ESG ETF的數量,則從206隻增加至369隻[3]。

中國近年積極推動減碳政策,致力實現碳中和,又大力加強企業管治。在政策主導和支持下,中國ESG投資逐漸成為重要投資主題。截至2020年6月,全國ESG相關基金及ETF的AUM達到73億美元,較2019年底增加32%[4]。

根據香港交易所成立的可持續及綠色交易所STAGE網站(hkex.com.hk/stage),目前在香港上市、以ESG為主題的ETF有3隻,隨着中國的ESG投資升溫,預計未來將有更多ESG相關產品推出市場,有助推動香港ETF市場的產品多樣性。

ESG ETF或許可助投資者以較低成本將ESG因素納入投資組合。然而,與所有投資一樣,ETF投資涉及風險,無法保證獲利。投資者在作出任何投資決定之前,應先了解ETF投資的風險。

香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁(Brian Roberts)

